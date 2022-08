Il nuovo servizio Uber Travel offre la app che gestisce tutte le prenotazioni di viaggio. Ecco di cosa si tratta. Tutte le informazioni utili.

Non solo prenotazione di corse in auto (servizio limitato in Italia), con la nuova app di viaggio Uber Travel è possibile raccogliere e gestire tutte le prenotazioni di viaggio in un unico posto sul proprio smartphone.

Il servizio, lanciato già qualche mese fa, promette di agevolare i viaggi dell’utente, mettendo in ordine e in unico luogo le prenotazioni di viaggio, razionalizzando e semplificando la loro gestione.

La app Uber Travel funziona collegandola a un account Google. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Uber Travel: la app che gestisce tutte le prenotazioni di viaggio

Non più solo prenotazione di veicoli con conducente, Uber si è lanciato nel settore dei viaggi per offrire un servizio completo ai suoi clienti e la gestione efficiente di prenotazioni e spostamenti.

Con la applicazione Uber Travel, definita una sorta di “super app”, si offre all’utente la possibilità di gestire in un’unica funzione tutte le prenotazioni di viaggio, anche di viaggi in aereo, treno, di hotel, b&b e altre strutture ricettive.

In questo caso Uber Travel funzionerebbe come un “travel planner”. Basta semplicemente collegare la app a un account su Google, dove sono registrate le prenotazioni di viaggio.