Le 5 strade più particolari al mondo sono in Europa

Il mondo è pieno di strade ma non tutte sono uguali e ci sono alcune che sono veramente particolari. Scopriamo dove sono

Si contano almeno 50 strade in tutto il mondo dal valore sicuramente sorprendente, belle per panorama, struttura, design. Al primo posto assoluto c’è una strada giapponese, in Europa però si contano ben 5 strade particolari.

Molte di queste strade sono in Europa e ce ne sono anche in Italia, scopriamole e vediamo quali sono considerate le più belle e uniche al mondo e soprattutto perché hanno questa fama e quali sono i dettagli che le rendono così particolari. Scopri anche le più belle e panoramiche.

Strade più particolari al mondo

Una delle strade più belle si trova ad Amsterdam, è la Lijnbaansgracht, una strada che si trova nei pressi del canale ed è una zona molto romantica e speciale per una passeggiata tra alberi maestosi ed edifici antichi. Un’altra strada che merita la citazione tra le più uniche è la Gold Hill a Shaftesbur in Inghilterra. Un luogo che sembra disegnato per la sua spettacolarità tra casette e natura.

Tra le più belle figura, senza sorpresa, via Valdassarre Galuppi a Burano. Una vera e propria cartolina da vedere assolutamente. In Italia è considerata la via più bella e suggestiva di tutte, ci sono tanti negozietti e anche tanti ristoranti tra le case coloratissime che offrono uno scorcio molto particolare. Meritevole di attenzione Rue Principale a Rocamadour in Francia, un villaggio posto su una collina che accoglie pellegrini e artisti. Anche la Circus Lane di Edimburgo è veramente suggestiva, si tratta di uno dei luoghi più fotografati in assoluto. Un’area con ciottoli, circondata da case colorate e fiori.

Le strade più belle al mondo

Non mancano luoghi spettacolari anche nel mondo, una di queste è Lombard Street a San Francisco che ha una forma veramente particolare con otto ripidi tornanti, considerata anche la più sinuosa di tutto il paese. Anche Herbert Baker Street in Sudafrica è un vero gioiello, soprattutto nel periodo tra settembre e novembre quando è piena di fiori. Il Sentiero del Filoso in Giappone è considerata la più bella al mondo, si trova praticamente immersa nei ciliegi e veniva utilizzata dai filosofi giapponesi per gli esercizi.

Vale la pena visitare queste strade per scoprire non solo la loro bellezza e particolarità architettonica ma anche per lasciarsi ammaliare dal paesaggio circostante che a volte è veramente unico. La maggior parte di queste sono da fare a piedi, proprio per immergersi al meglio nella natura e anche nell’atmosfera.