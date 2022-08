La spiaggia più strana al mondo si trova in Europa: è a forma di puzzle

Avete mai sentito parlare della spiaggia a forma di puzzle? È la più strana al mondo e si trova proprio in Europa. Vediamo dove si trova

La spiaggia a forma di puzzle si trova su un’isola dei Paesi Bassi ed è una delle cose più strane che è possibile visitare in Europa. Non solo campi di tulipano e mulini a vento quindi, questo luogo così particolare è uno dei più interessanti. Se ti interessano le spiagge particolari, scopri le più belle al mondo.

L’isola è collegata alla terra ferma, ovvero alla cittadina di Utrecht, ed è nel comune di Maarssen. È stata trasformata in un parco giochi ovvero un centro che accoglie adulti e bambini. Questo posto non è molto famoso fuori dai Paesi Bassi eppure, soprattutto d’estate, diventa una delle mete più ambite per i locali soprattutto per le acque cristalline che è difficile trovare anche nelle spiagge tradizionali.

Maarsseveense Plassen la spiaggia nei Paesi Bassi

L’area balneare ha tantissimi giochi molto divertenti per i bambini e quindi è la meta perfetta per le famiglie che viaggiano con i più piccoli e sono alla ricerca di qualcosa di unico. Il Maarsseveense Plassen si trova a Stichtse Vecht ed è un’area molto estesa che include anche un parco, dove è possibile anche portare i cani.

Il puzzle è vicino al lago di Maarsseveense, una riserva naturale con acqua pulitissima. La zona circostante è molto famosa per la sua storia medievale e anche per essere stato in passato un centro religioso importante. L’isolotto galleggiante con il lago annesso è ideale per fare il bagno ma anche per trascorrere una giornata di relax, divertirsi negli scivoli.

Sul posto ci sono spogliatoi e servizi igienici sempre impeccabili, l’ingresso ha il costo di 7 euro e includono accesso al parco e a tutte le aree circostanti. Il luogo è ben pulito ed attrezzato di tutto il necessario, anche per coloro che viaggiano con neonati.

L’acqua è profonda fino a 30 metri ed è per questo che è attivo addirittura un servizio di sub sul posto per chi vuole fare immersioni. Questo percorso è incluso anche nelle aree di trekking. È disponibile anche un’area separata per nudisti, le aree verdi invece sono ad accesso gratuito.

Come arrivare alla spiaggia a forma di puzzle

La linea autobus 35 collega fino alle 19.30 in via eccezionale l’isolotto, oppure è disponibile l’autobus 6 da e per Utrecht. Per eventuali immersioni e altri sport da fare sul posto sono previsti prezzi e pagamenti alle agenzie apposite che non rientrano quindi nel costo del biglietto di ingresso.