Sconti ai Musei Vaticani per chi viaggia in treno con Italo

L’occasione imperdibile per chi visita Roma: sconti per entrare ai Musei Vaticani per chi viaggia in treno con Italo. Tutte le informazioni da conoscere.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura e delle meraviglie di Roma in particolare. Chi raggiungerà la capitale con il treno di Italo avrà diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso ai Musei Vaticani.

Questa opportunità è stata resa possibile grazie a una partnership tra la società di Italo Ntv e i Musei Vaticani. Un servizio in più a tutti i clienti di Italo e non solo, gli sconti infatti saranno applicati anche ai dipendenti della società ferroviaria.

L’iniziativa si inserisce nella tendenza, che si sta sempre più consolidando, di offrire sempre più servizi a chi viaggia in treno. Dalla mobilità integrata alle numerose agevolazioni per strutture ricettive e servizi.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi sconti per entrare ai Musei Vaticani per chi viaggia con Italo treno e per i suoi dipendenti.

Sconti per i Musei Vaticani a chi viaggia in treno con Italo

Chi raggiunge Roma viaggiando a bordo di uno dei treni ad alta velocità di Italo avrà diritto a sconti sui biglietti per entrare ai Musei Vaticani. Un’occasione da non perdere.