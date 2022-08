By

Koekohe Beach o Moeraki Boulders Beach: una spiaggia in Nuova Zelanda tra le più belle e spettacolari del mondo per via dei suoi sassi rotondi.

Una spiaggia con dei sassi enormi e perfettamente rotondi sulla riva. Sembra un paesaggio surreale e uscito da un film di fantascienza o da uno scenario alla Game of Thrones.

E invece, ancora una volta, la natura è pronta a stupirci con Koekohe Beach, una delle spiagge più strane e assurde del mondo.

Koekohe Beach e i suoi Moeraki Boulders, sfere di roccia incredibili

Siamo in Nuova Zelanda e passeggiando lungo la costa di Koekohe Beach vi imbatterete in queste imponenti palle di roccia sedimentaria i Moeraki Boulders. Un tempo erano mero fango delle colline circostanti che, con il tempo, è scivolato a valle ed è arrivato sulla spiaggia in cumuli.

La forma è tonda, quasi perfetta in alcuni casi, ed è tutto merito dell’azione levigatrice del mare. Il continuo battere delle onde su questi massi di pietra rocciosa tondi li ha trasformati in Moeraki Boulders. Così vengono chiamate queste sfere di roccia che possono arrivare a misurare oltre 2 metri di diametro e persino diverse tonnellate di peso.

La leggenda su come si sono formati i Moeraki Boulders

Koekohe Beach e le sue sfere di roccia è quindi uno spettacolo, ma c’è una leggenda maori che rende questo luogo sempre più magico. Si narra che la canoa Arai-Te-Uru naufragò su questa spiaggia e le rocce sono i resti di quell’incidente.

Quando andare a Koekohe Beach

Data la meraviglia di questo luogo non aspettatevi che sia una spiaggia senza turisti, anzi. La spiaggia di sassi tondi è letteralmente presa d’assalto dai visitatori che vogliono vedere questo spettacolo naturale. Un consiglio però possiamo darvelo: per visitare Moeraki Boulders Beach il momento migliore è al mattino presto. Il quantitativo di persone è ancora ridotto e la luce dell’alba regala dei giochi di colore e scintillii di acqua sulle rocce veramente spettacolari.

Koekohe Beach è una delle spiagge più incredibili del mondo. Lo è a pieno diritto e lo abbiamo capito anche guardando solo qualche foto e video. Quando avrete l’occasione di andare in Nuova Zelanda quindi non potete esimervi dal visitare questo luogo spettacolare!