Le ultime notizie sulle misure sanitarie anti-Covid: in Germania torna la mascherina obbligatoria, ecco quando potrebbe accadere. Tutte le informazioni.

Non c’è ancora nulla di definitivo ma in Germania potrebbe tornare la mascherina protettiva obbligatoria, sui mezzi di trasporto pubblico e negli spazi pubblici al chiuso.

La mascherina potrebbe tornare obbligatoria in Germania il prossimo autunno, quando per le condizioni stagionali si trascorre molto tempo negli ambienti chiusi e spesso affollati. Una situazione che favorisce il contagio da coronavirus Sars-CoV-2.

Al momento la proposta di reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina protettiva in alcune situazioni viene da due ministri del governo tedesco, quello della Salute e quello della Giustizia.

La Germania potrebbe essere il primo Paese in Europa a reintrodurre le restrizioni sanitarie per il prossimo autunno inverno, dopo la rimozione di quasi tutte le limitazioni in vista dell’estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, il Canada ha reintrodotto i test a campione all’arrivo in aeroporto, per monitorare la nuova ondata di contagi di Omicron 5.

In Germania torna la mascherina obbligatoria: ecco quando

La decisione finale spetta al Bundestag, il parlamento federale tedesco. Nel frattempo, il ministro della Salute e quello della Giustizia tedeschi hanno redatto una proposta per l’implementazione del piano di prevenzione anti-Covid-19 in Germania, in vista del prossimo autunno. Come riporta SchengenVisaInfo.com.

Tra le misure da adottare per il contrasto alla pandemia è inclusa quella della reintroduzione della mascherina obbligatoria sui trasporti pubblici a lunga percorrenza, inclusi gli aerei.

L’autunno e l’inverno sono le stagioni normalmente associate a una impennata di casi Covid-19, con un aumento del carico sulle strutture sanitarie. Pertanto, è necessaria una nuova modifica delle regole sanitarie di prevenzione. Hanno spiegato i due ministri in un comunicato stampa.

La modifica delle regole sanitarie, con la reintroduzione della mascherina obbligatoria, viene proposta per il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 7 aprile 2023.

Se la proposta venisse accolta da parlamento tedesco, che dovrebbe decidere nel mese di agosto, la mascherina protettiva tornerà di nuovo obbligatoria sugli aerei e gli altri mezzi di trasporto pubblico a lunga percorrenza dal 1° ottobre.

Altre possibili misure

Poi, i singoli Stati (Laender) potranno introdurre misure più restrittive, come rendere la mascherina obbligatoria anche sui trasporti pubblici locali e negli spazi pubblici al chiuso. Inoltre, potrebbero essere reintrodotti l’obbligo di distanziamento di 1,5 metri negli spazi pubblici, il limite di capienza per gli eventi pubblici al chiuso e perfino l’obbligo di mascherina per gli eventi all’aperto.

Sempre i singoli Stati, poi, potrebbero rendere i test Covid negativi obbligatori i alcuni luoghi pubblici, come i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, le carceri, i centri di assistenza per l’infanzia, le scuole e gli asili nido.

Mentre le mascherine e i test Covid negativi sono già obbligatori, e continueranno ad esserlo, per entrare negli ospedali e nelle strutture assistenziali sociosanitarie.