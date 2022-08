Una delle spiagge più sorprendenti d’Europa si trova in Portogallo ed è la spiaggia delle Cattedrali. Una sorta di monumento naturale che vi sorprenderà.

Vi abbiamo già raccontato delle spiagge più assurde del mondo e, chiaramente, in un elenco online, non potevano certo esserci proprio tutte tutte tutte le calette più sorprendenti. Ma siamo qui per recuperare, raccontandovi della Spiaggia delle Cattedrali in Spagna.

Immaginate di passeggiare in riva al mare e di attraversare degli enormi archi di pietra che, come giganti gentili, ma potenti, proteggono il vostro passaggio. Questa spiaggia di Das Catedrais, è stata dichiarata Monumento Naturale ed è una delle aree più belle ed emozionanti di tutta la Galizia.

Come si sono formate e come visitare la Spiaggia Das Catedrais

Anni e anni di erosione e di onde che si infrangono sulla roccia hanno dato vita ad un paesaggio naturale di rara bellezza. Stiamo parlando della Spiaggia delle Cattedrali, in Spagna, lungo la costa di Ribadeo in provincia di Lugo, in Galizia. Un paesaggio incredibile e bellissimo si aprirà davanti ai vostri occhi, ma attenzione! Per visitarle nei mesi estivi occorre prenotare per tempo nel portale dedicato proprio alla Spiaggia delle Cattedrali.

Ricorda! Il momento migliore per ammirare la spiaggia di As Catedrais è quando c’è la bassa marea. Gli orari li potete visionare direttamente sul sito dove prenoterete!

Ogni visita a questa spiaggia pazzesca della Galizia è diversa. Del resto il mare cancella ogni impronta dopo il primo passaggio, come a voler rimarcare l’indipendenza e la natura incontaminata di questo luogo che così deve rimanere.

È il momento di farsi travolgere dalla natura!

Tra le spiagge più incredibili d’Europa quella delle Cattedrali entra quindi di diritto tra le mete da non potersi assolutamente perdere. Avete segnato sul calendario i giorni delle ferie per partire? La natura più selvaggia vi aspetta per lasciarvi a bocca aperta.