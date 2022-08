Imperdibile novità a Barcellona: un’esperienza unica al mondo

Barcellona è una delle mete più amate in assoluto, soprattutto dai viaggiatori italiani. Ora, con questa nuova esperienza, è destinata a rivoluzionare il concetto di visita. Scopriamo cos’è e come farla

Visitare musei e siti archeologici è una delle parti più belle e interessanti di un viaggio, Barcellona è famosa per le sue opere di Antoni Gaudì e tra queste rientra proprio Casa Milà, meglio conosciuta come La Pedrera. Questa opera, nata dal genio creativo dell’architetto, è tra le più interessanti ma ora ha qualcosa in più.

Il suo stile ripropone, in chiave differente, quelle che sono le forme della natura. Per questo è ancor più interessante da visitare. Ma il vero fascino, in questo caso viene reso ancor più spettacolare.

La Pedrera Magical Vision a Barcellona

La Pedrera infatti permetterà ai suoi visitatori di vivere qualcosa di unico ovvero la Pedrera Magical Vision, un’esperienza di realtà aumentata con un tour che prevede di indossare degli occhiali per prendere parte ad un tour con la realtà aumentata. Questo consente al visitatore di scoprire tutti i segreti del posto e della sua meravigliosa architettura, quindi gli angoli inesplorati come il Patio de les Papallones che non è mai stato aperto al pubblico o tutti quegli ambienti che ad oggi era impossibile vedere.

L’esperienza è già un grande successo e passa dal tetto alle strutture interne fino al cortile dei fiori e quello delle farfalle. Si tratta di un percorso veramente sensazionale che permette di ottimizzare una visita già molto suggestiva. Un tour emozionante sia per coloro che non hanno mi visto la Pedrera e lo fanno per la prima volta ma anche per coloro che hanno già preso parte al classico tour e vogliono provare un’esperienza unica e molto divertente.

Come organizzare la visita

Il tour con la realtà aumentata dura 40 minuti, è disponibile tutti i giorni di apertura dalle 9 del mattino alle 19 ed è possibile sia per gli adulti al costo di 18 euro che per i bambini al costo di 10 euro. Possono farlo a partire dai 7 anni, sia perché devono indossare gli occhiali sia per apprezzare e comprendere al meglio le scenografie. Il consiglio, per i ticket classici oppure per quello di realtà aumentata, è sempre di fare i biglietti prima perché la fila, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, è alquanto lunga e quindi si rischia di aspettare.

La Pedrera Magical Vision è una delle esperienze più nuove e particolari che è possibile fare a Barcellona quindi ne vale assolutamente la pena se si desidera scoprire i segreti di una città così splendida.