1000 euro in regalo per le vacanze: tutti vorrebbero un capo così

Il proprietario de l’Antico Vinaio di Firenze regala un buono da 1000 euro a chi lavora con lui da più di sei mesi da sfruttare per le vacanze.

Immaginate se il vostro capo, prima della vostra partenza per le ferie, vi donasse 1000 euro come incentivo per le vacanze. Sarebbe meraviglioso, non è vero? Bene, per i dipendenti dell’Antico Vinaio di Firenze è un sogno diventato realtà.

Tommaso Mazzanti, proprietario del locale storico di Firenze, ha annunciato tramite un video sui principali canali social di voler regalare 1000 euro netti a tutti i dipendenti dell’Antico Vinaio che lavorano con lui da almeno 6 mesi.

Come è nata la decisione di regalare 1000 euro per le vacanze?

Il motivo che sta dietro a questa decisione è semplice. Il proprietario ha spiegato che senza i suoi dipendenti non avrebbe realizzato la sua realtà imprenditoriale e questo bonus vacanze di 1000 euro è un modo per ringraziarli. “Siamo uniti come una famiglia e riusciremo a fare qualcosa di grande” spiega Mazzanti nel video.

Del resto dopo gli anni di pandemia, riuscire a mantenere alto il livello lavorativo e raggiungere anche importanti traguardi non è da tutti. L’Antico Vinaio infatti sta per aprire due negozi: il secondo store Milano e New York mentre, nel 2023, sbarcherà anche a Los Angeles.

La storia dell’Antico Vinaio

L’Antico Vinaio è un locale che prepara panini e focacce farcite con i migliori prodotti della Toscana. Nato nel 1989 a 250 metri dalla Galleria degli Uffizi come rosticceria, nel 2006 il locale ha spiccato il volo trasformandosi in una “schiacciateria”. Questa è una storia di successo made in Italy portata avanti dalla volontà e da un sogno grande, ma non impossibile da realizzare. E i risultati ottenuti ne sono la prova concreta.

Chi non vorrebbe un capo così?

Lavorare in un realtà dove il capo sente che i suoi dipendenti sono una famiglia è possibile se siete i dipendenti dell’Antico Vinaio. Non è l’unica azienda che ha deciso di premiare i suoi dipendenti con 1000 euro in regalo, ma sicuramente questa decisione comunicata con questa grande emozione è destinata a fare scalpore!