Avete mai visto la Pop-Corn Beach? Una spiaggia di popcorn assurda

Si chiama Pop-Corn Beach e si trova a Fuerteventura. Sembra una spiaggia fatta interamente di mais scoppiato, ma in realtà è molto più affascinante!

Tenetevi forte, perché questa è una spiaggia bellissima e assurda allo stesso tempo! La spiaggia di popcorn non è realmente costituita da mais scoppiato, ma da sassolini unici al mondo.

Al posto della sabbia veramente sembra di essere distesi su dei pop-corn, ma in realtà sono dei frammenti di corallo che assomigliano in tutto e per tutto allo snack più amato del mondo! Una di quelle meraviglie da vedere almeno una volta nella vita, non vi pare?

Dov’è la spiaggia di popcorn?

Siamo nella zona di Corralejo, a Fuerteventura e qui si trova una distesa di frammenti di corallo arrotondati e bianchissimi dalla forma in tutto e per tutto simile ai popcorn! Non si tratta di un fenomeno così insolito.

Spesso le correnti portano a riva dei coralli ormai morti e vittime dello sbiancamento che li porta a perdere il loro colore naturale. In questa spiaggia però il fenomeno è stato veramente intenso, tanto che la spiaggia è stata letteralmente invasa e ricoperta dai coralli a forma di popcorn e l’area ha preso proprio questo nome.

Perché è diventata così famosa?

A rendere famosa Pop-Corn Beach, nemmeno a dirlo, sono state le fotografie postate sui social da moltissimi utenti che sono rimasti senza parole davanti a questa spiaggia di popcorn! E oggi è una delle mete più amate senza dubbio da tutti i viaggiatori del mondo. Soprattutto se sono dei fashion blogger o degli influencer!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L A U R A (@laura_andres10)

Cos’altro vedere alle Canarie

Ovviamente se avete deciso di fare una vacanza alle Canarie e a Fuerteventura non è solo Popcorn Beach ad avervi attratto! Giustamente per altro! Ci sono infatti moltissime spiagge da sogno, panorami mozzafiato, ma anche tante attrazioni. Soprattutto gli sportivi qui troveranno un paradiso per il surf, lo snorkeling e tante altre attività!