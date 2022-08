Il promontorio da sogno tra cielo e mare è da vedere assolutamente

Esiste un promontorio da sogno che sembra letteralmente sospeso tra il cielo e il mare. Scopriamo dove si trova questa meraviglia

Si chiama Cap Dramont ed è un luogo incredibile per la sua bellezza naturale, un promontorio unico nel suo genere che si trova in una riserva naturale ed ha una rilevanza storica incredibile. Sembra sospeso tra cielo e mare ed ha quindi una caratteristica molto particolare.

Questo è il luogo perfetto per coloro che amano i posti tranquilli e vogliono godersi un po’ di natura e relax. La conformazione è molto particolare e si trova proprio vicino l’Italia.

Il promontorio di Cap Dramont

Il promontorio di Cap Dramont sorge in Francia, nella regione della Provenza-Costa Azzurra quindi a 10 chilometri dall’Italia. È una delle aree verdi più belle di tutto il paese che è possibile ammirare dal vivo. La storia di questa roccia è molto antica, si tratta di una riolite di origine vulcanica.

La sua rarità però è ancora più importante perché le rocce esterellite di questo tipo si trovano solo in questa zona e sono chiamate comunemente rocce blu. Nell’antichità questo promontorio veniva utilizzato come vero e proprio giacimento e infatti i pavimenti delle dimore di lusso che si trovano a Parigi sono stati costruiti proprio con l’esterellite proveniente da questo posto.

In questo scorcio di paradiso è anche possibile fare il bagno, facendo però massima attenzione perché non è proprio facile scendere e salire dal mare quindi meglio avere delle scarpe idonee. La spiaggia è fatta di ghiaia e ciottoli ma essendoci continuamente degli scogli non è molto comodo per anziani o bambini. Si tratta di un’area naturale quindi è proprio questo a renderla così particolare e selvaggia.

Gli scorci che si ammirano da questo punto sono veramente stupefacenti, incastonati tra il mare e il cielo. La zona è veramente affascinante ed è anche possibile visitate l’Isola d’oro, una piccola porzione di terra così particolare che in alcune aree del giorno sembra veramente brillare. Qui è anche possibile vedere la torre d’avvistamento che è stata realizzata con l’utilizzo del porfido ed ha quindi la stessa fattura e anche gli stessi colori dell’isola tanto da creare una vera e propria continuità cromatica.

Tutta quest’area è stupenda e offre la possibilità di fare lunghe passeggiate ma anche bagni veramente incantevoli in queste acque quindi sicuramente vale la pena fare una visita non solo per il promontorio ma anche per tutta la zona che circonda lo stesso e che rende l’esperienza unica.