Proposte per una vacanza low cost di Ferragosto 2022 in agriturismo: le offerte last minute da prendere al volo. Tutte le informazioni.

Mancano pochi giorni a Ferragosto 2022 e se non avete ancora prenotato viaggi o soggiorni l’agriturismo può fare al caso vostro. Per una vacanza breve, un weekend o anche una sola giornata fuori porta gli agriturismi sono il luogo ideale, tra paesaggi da favola e buona cucina.

Con un po’ di fortuna è ancora possibile trovare qualche posto libero in alcune delle numerosissime strutture che popolano il nostro territorio. Tra antichi casali di campagna, ville, corti, borghi e perfino castelli, gli agriturismi italiani offrono una infinità di occasioni di vacanza, gita o pranzo in mezzo alla natura.

Qui vi segnaliamo le ultime offerte last minute per trascorrere Ferragosto 2022 in agriturismo low cost. Ecco dove andare.

Ferragosto 2022 in agriturismo: le offerte last minute

Dopo avervi segnalato le mete low cost e last minute per trascorrere Ferragosto 2022 al mare, in montagna e al lago, ora è il momento di andare sul concreto e proporvi le offerte di sconti per una vacanza, un weekend o soggiorno breve.

Le offerte per Ferragosto 2022 vengono dal portale Agriturismi.it.

Castelfiorentino (Firenze) – Toscana

Agriturismo Le Valli

Offerta: Super Last Minute

Tipologia: Natura

Trattamento: Solo Pernottamento

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Per l’appartamento: 20 Euro

Montefalco (Perugia) – Umbria

Agriturismo Tenuta stella

Offerta: Benvenuti in Umbria

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 5

Ospiti: 2

Prezzo a persona: 44 Euro

Ostuni (Brindisi) – Puglia

Agriturismo Masseria la grave

Offerta: Tra gli ulivi monumentali di Ostuni

Tipologia: Sportivo

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 7

Ospiti: 4

Prezzo A Persona: 60 Euro

Monopoli (Bari) – Puglia

Agriturismo Masseria Paretano

Offerta: Valle Incantata

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Per la stanza: 70 Euro

Volterra (Pisa) – Toscana

Agriturismo Il Paradiso di Berignone

Offerta: Fuga romantica nella natura incontaminata

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Per la stanza: 190 Euro