Visitare un aereo sommerso ora è possibile: un’attrazione unica

Hai mai pensato di vivere un’esperienza diversa dal solito? Questa è la tua occasione. Scopri come è possibile visitare l’aereo sommerso

Questo aereo sommerso non è precipitato, si tratta di un velivolo commerciale appositamente posizionato e inabissato nel Mar Rosso, in Giordania. L’obiettivo era andare a creare un luogo dove la barriera corallina potesse espandersi naturalmente.

L’azienda aeronautica statunitense ha portato avanti questo progetto veramente incredibile negli anni Sessanta. In realtà l’aereo è stato sistemato però solo nel 2019 quindi da poco è possibile vivere quest’esperienza unica al mondo e visitarlo.

Visita all’aereo sommerso nel Mar Rosso

L’aereo utilizzato è stato immatricolato negli anni ottanta, fino agli anni novanta è stato utilizzato e poi è stato utilizzato per un progetto folle. Effettivamente l’obiettivo di far sviluppare il turismo subacqueo è stato un successo, perché da quel momento tutti vogliono poter vedere l’aereo e ammirare la crescita dei coralli.

Fino a quel momento una barriera in quel punto non c’era quindi è stata creata “artificialmente”. Proprio questo ha permesso di attrarre visitatori da tutto il mondo. Durante l’esplorazione subacquea si viene accompagnati all’interno dell’aereo, qui si possono ammirare da vicino i cambiamenti e le trasformazioni fatte dalla natura.

Ovviamente nessun problema, tutto è organizzato da un’agenzia locale che si occupa di fornire indicazioni e anche tutti i prodotti utili per poter eseguire le immersioni. Non bisogna essere esperti in materia poiché si viene accompagnati da un membro del team. Un’esperienza veramente unica nel suo genere.

La vita marina nell’aereo

La barriera del Mar Rosso ha subito una grave perdita di coralli negli anni, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. Si trova ad una profondità di circa trenta metri, la coda dell’aereo è posizionata nella parte più profonda. La cabina invece è la parte che si affaccia direttamente sulla spiaggia. All’interno è possibile vedere sia la cabina che entrare proprio nell’area pilotaggio. Ci sono due porte sul retro della fusoliera. I sedili centrali sono stati rimossi per agevolare il passaggio ma gli altri sono presenti e anche ben conservati.

Ci sono ancora i bagni e la cucina, nonostante il tempo in acqua nulla sembra essere cambiato. La vita marina ha popolato l’aereo, è anche possibile vedere molti polpi, pesci ma l’aereo è integro. L’esperienza è molto realistica ed è per questo che è stata un vero e proprio successo.

Per fare la visita è determinante essere in buona forma fisica, anche se si viene accompagnati si deve comunque fare un’immersione. Prima si prende una barca per arrivare sul luogo quindi il costo complessivo non è proprio economico.