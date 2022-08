I 5 panorami italiani più suggestivi da vedere una volta nella vita

L’Italia vanta luoghi unici e suggestivi, alcuni di questi sembrano vere e proprie cartoline. Scopriamo i 5 panorami da togliere il fiato

Destinazioni super colorate o così incontaminate da sembrare opere d’arte. L’Italia è uno dei paesi più variegati sia dal punto di vista geografico che per tradizione e cultura e questa è una delle caratteristiche che lo rende maggiormente interessante nel mondo.

Borghi, natura, grandi città, c’è di tutto un po’. Quello che rende la penisola così perfetta però sono i panorami e ce ne sono alcuni che sembrano disegnati.

I panorami italiani più suggestivi

Di panorami suggestivi ce ne sono tantissimi in Italia, abbiamo selezionato i 5 impedibili che bisogna assolutamente visitare, anche solo per una passeggiata.

Burano a Venezia

Uno dei luoghi più belli per il suo panorama è sicuramente Burano, il piccolo centro abitato vicino Venezia che è famoso per quelle casette super colorate tutte vicine che insieme allo specchio dell’acqua creano un’atmosfera unica al mondo. Il fascino di Burano è tra i canali e le case ma ha delle attrazioni veramente particolari come il campanile storto. Questa città è famosa per la produzione artigianale di merletto ma vale la pena visitarla anche per gustare il loro pesce freschissimo e i manicaretti locali. È un posto eccellente per le famiglie con bambini, è possibile passeggiare o andare in bicicletta, c’è una calma e una tranquillità incredibile e molto suggestiva.

Varenna sul Lago di Como

Un altro luogo dalla bellezza veramente incredibile è Varenna, questo borgo si affaccia direttamente sul Lago di Como ed ha un tocco veramente fiabesco. Varenna è conosciuto anche come il borgo degli innamorati, è piuttosto piccolo e vanta meno di mille abitanti e proprio questo lo rende un’oasi di pace e relax sulla riva del lago. Le gite in battello sono le migliori per ammirare il panorama da una prospettiva certamente unica e differente. Ha un grande patrimonio artistico come la Chiesa di San Giorgio e un Monastero con una delle vedute più belle sul panorama di tutta Italia.

Ravello in Costiera Amalfitana

In Costiera Amalfitana i panorami sono tutti stupendi ma uno certamente è da togliere il fiato ovvero Ravello. Non a caso poeti e artisti hanno fatto di questo posto il loro centro grazie proprio all’incredibile bellezza che si proietta. Ravello domina tutta la zona ed è patria di grande cultura, non a caso il compositore Wagner la scelse come sua musa. C’è tanto da vedere, in particolare il Duomo, un vero e proprio museo cittadino, i Giardini che sono magnifici e Villa Rufolo che è un po’ l’anima di Ravello e uno dei punti più importanti di tutta la costiera.

Riomaggiore in Liguria

Anche Riomaggiore in provincia della Spezia in Liguria è una cartolina con i suoi colori e con la sua conformazione così particolare. Questo paesino offre tantissimi ristorantini direttamente sul mare, numerose chiese e anche un superbo castello del 1260 di grande prestigio. Da fare assolutamente la via dell’Amore, un sentiero che arriva fino a Manarola da cui si può godere di una vista stupenda. Riomaggiore risale al VII ed è una delle perle incredibili della vegetazione mediterranea.

Civita di Bagnoregio a Viterbo

Ultimo, ma non meno importante, il borgo di Civita di Bagnoregio che è arroccato su una collina e domina tutta la vallata in cui scorrono due torrenti. È una vera e propria poesia per gli occhi. Il borgo è molto antico e raccoglie quindi una grande storia molto interessante. Ci sono due torrenti, Torbido e Chiaro e sicuramente non passano inosservati. Qui si può passeggiare, ci si può rilassare e godere le atmosfere da sogno che solo la natura è in grado di regalare.

Alcuni di questi panorami si possono raggiungere agevolmente con i mezzi, per altri occorre l’auto ma sicuramente valgono il viaggio perché sono assolutamente imperdibili per la loro bellezza.