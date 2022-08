Finalmente, dopo due anni torna l’Oktoberfest a Monaco di Baviera: dal 17 settembre al 3 ottobre 2022. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Dopo una lunghissima attesa torna l’evento più atteso dagli amanti della birra di tutto il mondo: l’Oktoberfest di Monaco di Baviera. La città è pronta ad accogliere di nuovo turisti da tutta Europa, molti dall’Italia, e anche dal resto del mondo.

La pandemia di Coronavirus aveva costretto alla cancellazione dell’Oktoberfest di Monaco nel 2020 e purtroppo anche nel 2021. Un evento troppo rischioso, a causa dell’elevato affollamento, per un virus respiratorio altamente contagioso. Nonostante la nuova ondata di contagi, comunque ora in calo, la festa della birra, già annunciata nei mesi scorsi, è stata confermata.

A Monaco di Baviera tutto è pronto per l’edizione dell’Oktoberfest 2022. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla manifestazione.

Torna l’Oktoberfest a Monaco di Baviera: 17 settembre – 3 ottobre 2022

Quest’anno la festa della birra Oktoberfest di Monaco di Baviera si svolgerà dal 17 settembre al 3 ottobre, tra la metà di settembre e l’inizio di ottobre come da tradizione. Un ritorno a lungo atteso.

La storia

L’Oktoberfest è una grande festa popolare nata a Monaco di Baviera, che negli anni è diventata un evento internazionale, con visitatori da tutta Europa e da tutto il mondo. L’evento fu ideato per la festa di nozze del principe ereditario Luigi, poi divenuto re Luigi I di Baviera, che il 12 ottobre 1810 sposò la principessa Therese di Sachsen-Hildburghausen.

Ai festeggiamenti furono invitati anche i cittadini di Monaco di Baviera e si svolsero su un prato (Wiese) che all’epoca si trovava ancora fuori della città. Il prato, in seguito, fu chiamato “Theresienwiese” in onore della sposa. Le celebrazioni si conclusero con una corsa di cavalli, una festa per tutta la Baviera. L’anno seguente si decise di ripetere la corsa di cavalli e così nacque la tradizione dell’Oktober Fest, festa di ottobre, poi divenuta la festa della birra, la bevanda più popolare della Germania.

La manifestazione

Ogni anno l’Oktoberfest di Monaco si tiene nel grande spazio del Theresienwiese, dove sono allestiti i tendoni con gli stand delle birre, che ospitano lunghissime tavolate, spillatori giganti di birra, musica dal vivo, spettacoli e tanta buona cucina tipica bavarese. Fuori dai tendoni c’è il grande prato dove sdraiarsi e riposare, quindi le bancarelle della fiera, con oggetti di artigianato, leccornie e giochi per bambini, le giostre e la grande ruota panoramica.

Il programma prevede numerosi eventi, a partire dall’inaugurazione con la grande sfilata in costume e il concerto delle orchestrine. Una manifestazione per tutti e non solo per gli amanti della birra.

Per ulteriori informazioni sull’Oktoberfest 2022 (in italiano): www.muenchen.de/int/it/eventi/oktoberfest.html