L’ultima novità da conoscere sul trasporto aereo in Italia: a Milano Malpensa arriva la compagnia Sky Express, con voli giornalieri per Roma Fiumicino. Tutte le informazioni utili.

La novità attesa per il prossimo autunno all’aeroporto di Milano Malpensa. Arriverà la compagnia aerea greca Sky Express con un nuovo volo diretto per Atene e altri collegamenti con l’Italia.

La compagnia aerea greca Sky Express era sbarcata in Italia già un anno fa, a Roma Fiumicino, con il volo diretto da Atene. Ora, ha deciso di ampliare il suo network in Europa, aggiungendo anche un nuovo collegamento per l’Italia.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sul nuovo volo diretto di Sky Express tra Atene e Milano Malpensa e i voli che saranno aumentati.

A Malpensa arriva la compagnia greca Sky Express

La compagnia aerea greca Sky Express aprirà una nuova rotta tra Atene e l’aeroporto di Milano Malpensa. Il nuovo volo diretto decollerà il 3 novembre prossimo. Come riporta Travel Quotidiano. Dunque, per la stagione autunno inverno.

Il nuovo collegamento con Milano avrà cinque frequenze a settimana, dal lunedì al giovedì.

Sky Express aveva inaugurato i suoi voli con l’Italia un anno fa, quando aveva aperto la rotta che collega Atene a Roma Fiumicino. Sono in programma delle novità anche su questo collegamento che sarà potenziato e diventerà con frequenza giornaliera.

La compagnia greca, dunque, si espanderà in Italia, e non solo. Il nuovo programma autunno inverno, infatti, prevede nuove rotte anche verso altre destinazioni europee. Tra queste sono incluse Monaco di Baviera, che sarà attivata il 2 novembre prossimo e avrà cinque frequenze a settimana, e Sofia, in Bulgaria, sempre dal 2 novembre.

Una nuova e piccola compagnia aerea in crescita nell’anno che, scioperi e carenze di personale a parte, dovrebbe segnare la grande ripresa del trasporto aereo dopo due anni di pandemia.

Nuovi voli tra la Grecia e l’Italia

