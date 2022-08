I luoghi migliori dove fare diving sono tutti italiani

Quando pensi al diving immagini mete lontane? Niente di più sbagliato. I luoghi migliori sono proprio in Italia, scopriamo quali sono

Molti pensano che in Italia non ci siano fondali da esplorare e che sia necessario andare in qualche luogo remoto del mondo per farlo. In realtà non è così, infatti proprio il bel paese è risultato come il posto migliore al mondo per questo tipo di immersioni.

Da nord a sud bisogna dire che c’è l’imbarazzo della scelta, quindi ognuno può scegliere la cornice che preferisce. A volte non è nemmeno necessario andare troppo lontano da casa.

Diving in Italia: i luoghi più belli

Anche se siete alle prime armi e volete sperimentare, niente paura, ci sono luoghi perfetti anche per questo. Per iniziare, tra i più belli, bisogna citare sicuramente il Golfo di Baratti in Toscana e Ventotene nel Lazio, due perle rare. Anche la Sardegna regala grandi soddisfazioni e in particolare Lo Stazzo o all’isola di Caprera.

In alternativa è anche molto suggestiva Palinuro con la Grotta Azzurra e anche Capua che ha addirittura un relitto da visitare. I fondali di Ustica sono magici e se ci si sposta dall’altra parte dell’Italia ci sono anche molte aree marine protette come le Isole Tremiti nel Parco del Gargano. Anche le acque di Caprara e Pianosa sono superlative, qui si trovano polpi, aragoste, cernie. La vita nel mediterraneo è molto movimentata e ci sono esemplari che non si trovano in nessuna altra parte del mondo come il falso corallo nero.

Le uscite si possono organizzare in autonomia nelle aree in cui è consentito farlo e sempre con la giusta attrezzatura, in alternativa è possibile rivolgersi alle agenzie specializzate che forniscono tutto il materiale e indicano anche i luoghi migliori ad esempio se si è più esperti oppure se si è alle prime armi, per evitare problemi e godersi al massimo questa esperienza.

Quando si parla di diving si fa riferimento ad un’attività diversa dallo snorkeling perché è un’immersione completa con l’obiettivo di ammirare i mammiferi presenti. Queste attività notoriamente si svolgono in luoghi dove c’è una fitta attività, per questo tra i luoghi più belli rientra proprio l’Italia con fondali marini degni di nota e tante attività organizzate a cui è possibile prendere parte.

I costi delle agenzie possono essere differenti, anche in base al tipo di immersione e al materiale quindi chiaramente coloro che sono già dotati di attrezzatura avranno sicuramente un costo più contenuto.