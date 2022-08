L’Austria in treno: un percorso magico per una vacanza di relax

L’Austria è una meta da sogno, soprattutto d’estate perché è il luogo perfetto per un po’ di sano relax. L’esperienza in treno è veramente magica, scopriamo perché

Visitare l’Austria in treno è il modo migliore per ammirare i paesaggi, godere delle bellezze del paese anche con un tipo di viaggio attento all’ambiente e quindi più sostenibile. Le ferrovie locali offrono veri e propri itinerari che è possibile selezionare in base al tipo di vacanza che si desidera fare.

Natura, borghi ma anche laghi e grandi città quindi un tour che permette di ammirare una molteplicità di posti e soprattutto luoghi molto differenti tra loro.

Austria in treno: tra paesaggi e grandi città

Le linee del treno in Austria sono molteplici ci sono collegamenti con ferrovie nuove e altre vintage, in base al tipo di percorso che desiderate fare. Per raggiungere l’Austria è possibile approfittare dei collegamenti in treno che partono da Venezia, Treviso, Pordenone, Udine e arrivano a Bolzano, Innsbruck, Vienna.

Per ottimizzare il viaggio si può utilizzare l’OBB Nighjet che viaggia anche di notte ed offre il mezzo perfetto per la vacanza di un fine settimana, partendo di venerdì sera il sabato si arriva nel centro storico di Vienna. Il treno collega tante metropoli europee quindi si può partire addirittura da Roma. La scelta è tra posti a sedere, cuccette o vagoni letto. Ovviamente c’è un costo differente e dei servizi diversi come doccia e bagno privato. Inclusa la colazione che viene servita al mattino, proprio mentre ci si gode l’arrivo.

OBB Nightjet

Sul sito di Obb è possibile creare il proprio percorso per il treno, anche studiando delle altre fermate. Inoltre si possono acquistare anche i biglietti per alcune attività. La ferrovia del Semmering che collega l’Austria alla Siria è la più bella d’Europa e quindi offre un paesaggio che non ha prezzo. Si tratta della prima linea costruita che attraversava le Alpi. Un tracciato molto particolare. Gli Eurocity OBB collegano molte città italiane ed è quindi possibile raggiungere città che non sono praticabili con l’aereo.

Questo però non vuol dire risparmiare perché purtroppo molte tratte sono abbastanza costose. Se il treno infatti è un mezzo ideale per scoprire i paesaggi e sicuramente ha un impatto ambientale inferiore rispetto ad un volo, bisogna ammettere che dal punto di vista economico non sempre è fattibile, soprattutto per una famiglia che sceglie di vivere questa esperienza e deve quindi acquistare diversi biglietti di andata e ritorno.