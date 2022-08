Stelle cadenti: il cielo d’agosto è uno spettacolo visto dall’Italia

Non devi aspettare la notte di San Lorenzo per vedere le stelle cadenti. Quello che si può vedere in Italia ad agosto è un cielo ricco di stelle. Scopriamo dove ammirarle al meglio

Quando si pensa alle sere d’estate è impossibile non immaginare un cielo stellato. Questo perché le notti in questo periodo dell’anno offrono uno spettacolo senza paragoni. Agosto è un mese particolarmente propizio, anche se non è l’unico.

Astri, stelle, pianeti e ovviamente la bellezza della luna. Alcune sere sono più visibili, altri meno, ma c’è sempre un cielo straordinario sopra le nostre teste. Scopri le spiagge più belle dove poterli ammirare.

Stelle cadenti: agosto è un mese spettacolare

Agosto è il mese perfetto per vedere le stelle e quindi non bisogna aspettare il giorno dieci quando le cosiddette lacrime di San Lorenzo, ovvero le stelle cadenti, si proiettano. Questo sciame, che è solitamente ben visibile dall’Italia, proviene dalla costellazione di Perseo, da cui prende il nome. Nelle aree dove l’inquinamento luminoso è ridotto, è possibile vederle durante tutto il periodo. Quest’anno c’è una fortuna particolare perché saranno visibili anche i pianeti giganti ovvero Marte, Giove e Saturno. La Luna sarà più bianca e luminosa e anche più grande, una combinazione a dir poco magica.

L’appuntamento più atteso dell’estate, la notte del 10 agosto, sicuramente regalerà uno spettacolo unico ma anche le sere precedenti alzate gli occhi al cielo. In particolare nel periodo che precede e immediatamente successivo a San Lorenzo ci sarà una pioggia di stelle. La superluna sarà perfetta il 14 agosto, prima sarà possibile vedere bene anche Saturno, Mentre i pianeti da vedere ad occhio nudo per tutto il periodo saranno Marte, Giove e Venere.

Questo almeno fino al 18 agosto quando le Pleiadi (un ammasso che si trova nella costellazione del Toro, talvolta visibile ad occhio nudo) si avvicineranno e daranno vita ad un altro spettacolo da non perdere. È importante, per vedere tutto al meglio, posizionarsi in aree in cui la visibilità sia buona quindi dove non ci sia molto inquinamento o luci che infastidiscono la visione. Dalla spiaggia è il posto migliore, non solo per il romanticismo dell’atmosfera ma anche perché con il riflesso scuro del mare la sera, si enfatizzano i colori delle stelle nel cielo e dei relativi pianeti.

Non perderti questa occasione e metti il naso all’insù. Sicuramente ammirare dal vivo questo spettacolo ti lascerà senza fiato e, se in buona compagnia, lo renderà ancora più incredibile e sicuramente indimenticabile.