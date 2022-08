Per il mare più bello d’Europa, vi proponiamo la guida alle spiagge della Spagna: le più belle della Costa del Sol. Tutte le informazioni da conoscere.

Per vacanze al mare indimenticabili, il Mar Mediterraneo ha un’offerta pazzesca di spiagge incredibili. Tutti i Paesi che vi si affacciano hanno coste particolari e suggestive, ognuna con le sue caratteristiche. Qui vi portiamo sulla Costa del Sol spagnola.

La Spagna è una delle mete preferite dai vacanzieri di tutta Europa, in estate e non solo. Le sue coste spettacolari, le isole come le Baleari e le Canarie, sono mete dove tutti vogliono andare almeno una volta nella vita. Per non parlare delle grandi città come Madrid e Barcellona o delle città storiche, come Saragozza, Siviglia e Toledo, per citarne alcune.

Qui vogliamo portavi del fantastico Sud della Spagna, in Andalusia, e proporvi le spiagge più belle e imperdibili della Costa del Sol. Ecco dove andare.

Guida alle spiagge della Spagna: le più belle della Costa del Sol

Tra le più belle spiagge della Spagna ci sono sicuramente quelle della Costa del Sol. La riviera del sud della Spagna, vicino a Gibilterra, ha per capoluogo Malaga e si divide in due zone: una a ovest e una est della capoluogo. Sul tratto occidentale la Costa del Sol arriva quasi a Gibilterra e comprende le famose località turistiche di Marbella e Torremolinos. Mentre sul tratto orientale arriva fino al Nerja, al confine con la provincia di Granada.

La Costa del Sol è frequentatissima in estate, soprattutto dai giovani, che arrivano qui da tutta Europa. Ha ampie spiagge con palme e molte attrazioni turistiche, soprattutto tanti locali per la movida, dai bar sulla spiaggia alle discoteche. L’entroterra, poi, è ricco di spettacolari paesaggi naturali e non lontano dalla costa sorge la splendida città di Granada, da visitare in una gita di un giorno.

Ecco una selezione delle spiagge più belle e imperdibili della Costa del Sol.

Playa de la Burriana. Nerja

Nella città di Nerja, sulla parte più settentrionale della Costa del Sol, è famosa la spiaggia de la Burriana. Lunga circa 800 metri ha un ampio arenile sabbioso circondato da palme e chiuso a nord da un promontorio roccioso. La spiaggia è servita da stabilimenti balneari e ha molti ristoranti vicino alla spiaggia.

Cala del Cañuelo. Nerja

Sulla costa a nord di Nerja si apre la suggestiva Cala del Cañuelo. Una distesa di sabbia bianca, sotto la costa rocciosa, circondata dakka vegetazione mediterranea e bagnata da un mare limpido e azzurro.

Cala del Moral. Rincón de la Victoria

A Rincón de la Victoria si affaccia sulla costa l’ampia spiaggia di sabbia dorata di la Cala del Moral. Con tratti liberi e stabilimenti balneari.

Playa de la Caleta. Malaga

Malaga, capoluogo della Costa del Sol, è una delle località più frequentate, con tante spiagge e un ampio lungomare costeggiato di palme. Playa de la Caleta è un lungo litorale di sabbia dorata, dove si affacciano villette e residence.

Playa de Pedregalejo. Malaga

Poco più a nord, si pare su una baia sabbiosa Playa de Pedregalejo. Anche qui troviamo palme e locali. Una spiaggia più piccola e defilata rispetto al centro.

Playa de Almayate. Malaga

Playa de Almayate sorge a nord di Malaga, fuori città, vicino a Torre del Mar. Ha un arenile formato da sabbia scura e sassolini. È famosa per essere frequentata dai naturisti.

Playa El Candado. Malaga

Playa El Candado si trova sul litorale settentrionale di Malaga, nella località di El Candado. Si tratta di una spiaggia corta ma ampia che sorge accanto al porticciolo turistico.

Playa de El Bajondillo. Torremolinos

El Bajondillo è la spiaggia centrale di Torremolinos. Cuore pulsante della famosa località balneare, ha un ampio arenile sabbioso con stabilimenti balneari, locali, grandi alberghi e residence che si affacciano sulla spiaggia e un lungomare costeggiato da palme.

Playa de la Carihuela. Torremolinos

La Carihuela è un’altra famosa spiaggia di Torremolinos. Un ampio litorale di sabbia dorata, affacciato sul mare blu. La spiaggia ospita molti stabilimenti balneari e locali.

Spiaggia di Benalmádena

Appena più a sud di Torremolinos si trova la bella cittadina di Benalmádena, con un ampio porto turistico e la vicina ampia spiaggia sabbiosa, circondata da palme.

Playa de los Boliches. Fuengirola

Più a sud sulla Costa del Sol troviamo un’altra famosalocalità, Fuengirola. Qui troviamo la bella e ampia spiaggia cittadina di los Boliches, con tratti liberi e stabilimenti balneari, dove si affaccia un bel lungomare.

Playa de Torreblanca. Fuengirola

Più nord troviamo la spiaggia di Torreblanca. Una spiaggia larga con palme, mare limpido e azzurro e una gran quantità di locali, tra bar e ristoranti.

Playa de la Torre de Ancon. Marbella

Marbella è l’altra città turistica più importante e frequentata dopo Malaga. Rinomata soprattutto per la Movida. Anche qui troviamo tante belle spiagge. Una delle più belle è quella di Torre Ancón. Prende il nome dall’omonima torre che sorge alle sue spalle, con una terrazza che offre una splendida vista panoramica sulla spiaggia e sul mare. Si trova fuori dalla città di Marbella, sul litorale meridionale.

Playa de la Fontanilla, Marbella

La spiaggia urbana di Marbella è Playa de la Fontanilla, lungi litorale sabbioso costeggiato dal bel lungomare del Paseo Maritimo, costeggiato da doppi filari di palme e dove si affacciano grandi alberghi, residence e strutture ricettive.

Playa de Nagüeles. Marbella

Poco più a sud e prima di Torre Ancón, troviamo la spiaggia selvaggia di Playa de Nagüeles. Sono presenti servizi, ristoranti e stabilimenti balneari, ma la spiaggia è più libera e meno affollata. Sulla spiaggia si affacciano ville sontuose.

Playa de la Rada. Estepona

Infine, segnaliamo la bella Playa de La Rada. nella città di Estepona. Ampia e lunga spiaggia sabbiosa, sulla quale si affacciano alte palme e costeggiata da una lunga passeggiata. Anche qui non mancano stabilimenti balneari e locali.

Vi ricordiamo anche le spiagge Bandiere Blu 2022 della Spagna, il Paese con il più alto numero di vessilli in Europa.