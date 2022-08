Meteo weekend 5-7 agosto: caldo, sole ma anche temporali

Le ultime previsioni meteo del weekend 5-7 agosto: caldo, sole ma anche temporali. Cosa dobbiamo aspettarci. Tutte le informazioni utili.

Il meteo del primo weekend del mese, quello dal 5 al 7 agosto, sarà ancora segnato dal caldo e dall’anticiclone, non mancheranno tuttavia i temporali, soprattutto al Nord Italia, dove potranno essere anche molto intensi e violenti.

Sarà ancora un weekend di sole e caldo in gran parte d’Italia, dominato dall’anticiclone che negli ultimi giorni ha portato un nuovo forte aumento delle temperature.

Non mancheranno comunque le piogge e i temporali, portati da correnti fresche in arrivo dal Nord Europa, che interesseranno in particolare il Nord Italia, soprattutto le Alpi, con sconfinamenti fino alle pianure, e in parte anche gli Appennini.