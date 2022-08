Le proposte di viaggio per Ferragosto 2022 low cost: ecco le mete last minute dove andare in montagna. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre vacanze di Ferragosto 2022 last minute e low cost, vi segnaliamo alcune destinazioni in montagna dove spendere poco. Occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Se dovete ancora prenotare il vostro viaggio di Ferragosto e non sapete dove mettere le mani ma vi piacerebbe andare in montagna, a prendere il fresco e fare passeggiate, abbiamo noi qualche suggerimento utile da darvi.

Evitando le località più frequentate e care, soprattutto le Dolomiti, bellissime ma costosissime in alta stagione, l’Italia offre comunque tante destinazioni di montagna dove trascorrere una bella vacanza estiva. Ecco dove andare.

Prima, vi ricordiamo le nostre proposte per un Ferragosto 2022 low cost e last minute al mare.

Ferragosto 2022 low cost: le mete last minute in montagna

Per una vacanza in montagna in Italia a Ferragosto non c’è bisogno di spendere una fortuna, avete l’opportunità di trovare tante belle località low cost, anche con offerte last minute. Dovete solo avere la pazienza di cercare e di stare lontani dalle mete più gettonate e care.

Qui vi segnaliamo alcune mete di montagna dove andare in vacanza in Italia, sulle Alpi e sugli Appennini, e anche in Europa.

Alpi

Restando fuori dalle località di vacanza più battute dal turismo, più care e probabilmente già sold out, anche sulle Alpi avete l’occasione di trovare destinazioni di viaggio a prezzi economici e forse ancora con qualche posto libero.

Pur essendo una località di montagna piuttosto famosa e rinomata, l’Altopiano di Asiago rimane più defilato rispetto alle più famose Dolomiti. Siamo in Veneto, nella provincia di Vicenza. Prima di salire sulle Alpi vere e proprie potete fermarvi in questa zona delle Prealpi venete, dove trovate grandi prati, fitti boschi e borghi caratteristici, a cominciare dal capoluogo, la cittadina di Asiago. L’altopiano ha un’altitudine media di 1000 metri ed è circondato da montagne che arrivano fino ai 2000 metri. Nella zona trovate numerosi percorsi escursionistici, soprattutto nei boschi. Da visitare i monumenti e i luoghi della Prima guerra mondiale. Imperdibili le specialità gastronomiche, dai salumi al famoso formaggio Asiago DOP.

Se volete visitare le Alpi lombarde senza spendere troppo, una destinazione consigliata è la Valdidentro, che appartiene all’Alta Valtellina. Confina con la Svizzera ed è compresa tra Bormio e Livigno, sotto il Passo dello Stelvio. Dunque, siete vicinissimi a due importanti località montane ma con il vantaggio di spendere meno per il soggiorno. La Vadidentro offre incantevoli paesaggi e numerosi sentieri per le escursioni. Avete anche l’occasione di fare n salto alle vicine Terme di Bormio, di visitare Livigno e salire sul Passo dello Stelvio.

Spostandoci in Friuli Venezia Giulia, una località di vacanza alpina, bella ed economica è Sauris. Qui trovate un luogo tranquillo dai paesaggi incantevoli, dove fare tante passeggiate, anche lungo itinerari facili, e gustare l’ottima gastronomia locale. Sauris sorge sulle Alpi Carniche, vicino a Sappada e al confine con il Cadore, regione storico geografica del Veneto. Con un’ora di macchina potete arrivare ad Auronzo di Cadore e da qui raggiungere il Lago di Misurina e il Parco delle Tre Cime di Lavaredo. Le zone più ambite delle Dolomiti Bellunesi.

Appennini

Montagna non significa solo Alpi. Anche i nostri Appennini offrono tante bellissime località dove trascorrere una bella vacanza in estate, tra relax, sport, passeggiate ed eventi. Il Parco Nazionale del Gran Sasso è sicuramente tra queste. Potete soggiornare a basso costo in una delle tante strutture ricettive nei borghi ai piedi della grande montagna, tra B&B, hotel economici e pensioni a gestione familiare. Sul Gran Sasso avete l’opportunità di immergervi in una natura ancora intatta e bellissima, percorrendo i tanti sentieri escursionistici a disposizione.