Se siete alla ricerca di un mare limpido e riservato in provincia di Crotone, nel cuore dell’area marina protetta c’è la spiaggia di Punta Marinella tutta da scoprire.

La Calabria è una regione ricca di spiagge bellissime. Il mare qui ha dei colori incredibili e concedersi una vacanza lungo la sua costa è veramente un sogno.

Ma fra le tante destinazioni di mare da scoprire, non possiamo non citare la Spiaggia Punta Marinella, a Capo Rizzuto.

La meraviglia della spiaggia di Punta Marinella a Isola Capo Rizzuto

La spiaggia Punta Marinella si trova in un contesto unico, ossia all’interno dell’area marina protetta nella provincia di Crotone. La meraviglia di questo lido non è certo passata inosservata e negli anni è stata persino premiata come una delle spiagge più belle in un concorso firmato Legambiente.

La spiaggia Punta di Marinella è quindi uno dei lidi più interessanti da scoprire in Calabria e nell’area di Capo Rizzuto. Appena arrivati qui potete tranquillamente lanciare le scarpe e passeggiare a piedi nudi sulla sabbia color oro e dirigervi verso il bagnasciuga per rinfrescarvi nelle meravigliose acque. Alzando lo sguardo verso l’orizzonte vi accorgerete poi che l’arenile è caratterizzato da diverse baiette più piccole e tranquille dove posizionare sdraio e ombrellone per godersi una giornata di mare nel perfetto spirito di Punta di Marinella.

L’Area Marina Protetta Capo Rizzuto

Da qui potete poi visitare l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, istituita nel 1991, che si srotola su oltre 14mila ettari di territorio e 42 chilometri di costa tra Crotone e Isola Capo Rizzuto. Ad ogni angolo qui vi troverete davanti ad uno spettacolo naturale impareggiabile, sia in spiaggia che in mare!

I fondali qui e quindi anche nella spiaggia di Punta Marinella, sono sorprendenti con una varietà faunistica interessante. Dalla Poseidonia Oceanica a tantissimi pesci e animali marini incredibili!

Una spiaggia più bella dell’altra

Vi stiamo convincendo e stupendo? Spiaggia di Punta Marinella a Isola Capo Rizzuto fino ad oggi non la conoscevate forse, ma l’Italia non finisce mai di sorprendere e le spiagge più belle della Calabria vi aspettano!