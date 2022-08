L’offerta low cost da prendere subito: i voli super scontati per Venezia a settembre e ottobre. Tutte le informazioni sulla promozione.

Da non perdere per nulla al mondo la nuova promozione per volare a Venezia a prezzi super scontati. L’offerta da prendere subito in tempo di rincari.

I voli a prezzi super scontati per Venezia sono offerti da Ryanair, per volare nei mesi di settembre e ottobre. Una fine estate e un inizio d’autunno da trascorrere nella meravigliosa città lagunare, quando il grande turismo di massa è in calo.

La promozione scade il 15 agosto 2022. Avete dunque alcuni giorni di tempo per cercare e prenotare il vostro volo per Venezia.

Ricordiamo anche che a Venezia è entrato in vigore il nuovo sistema di prenotazione, per chi visita la città senza pernottamento. Non è ancora obbligatorio ma offre numerosi vantaggi. Mentre dal 16 gennaio 2023 la prenotazione sarà obbligatoria con il pagamento di un ticket di ingresso.

Voli super scontati per Venezia a settembre e ottobre

Dalla regina delle low cost Ryanair arriva una nuova imperdibile promozione per volare a prezzi super scontati a Venezia, partendo dagli altri aeroporti italiani.

La promozione offre tariffe decisamente basse, soprattutto se teniamo conto dei rincari degli ultimi mesi, anche nel settore del trasporto aereo. I voli scontati si possono acquistare per raggiungere l’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove Ryanair ha aperto di recente una nuova base. Che dunque ha tutto l’interesse a promuovere.