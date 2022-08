In barca verso le Isole Pontine con Stefano De Martino: che viaggio

Stefano De Martino si è concesso una vacanza rilassante in barca tra le Isole Pontine. Grazie ai suoi scatti e ai suoi video siamo partiti con lui!

Durante l’estate i personaggi televisivi più famosi che seguiamo sui social ci regalano sempre scorci e momenti emozionanti delle loro vacanze.

E così ha fatto Stefano De Martino che si è concesso un viaggio in barca tra le Isole Pontine in compagnia di quella che, da una foto in penombra, sembra essere Belen.

Le foto di De Martino raccontano le Isole Pontine

Le foto postate sui social, precisamente sul profilo Instagram di Stefano De Martino, ci portano così alla scoperta delle Isole Pontine da un altro punto di vista. Ammirandole dal mare ne riusciamo a carpire ancora di più la bellezza e, come se non bastasse, è un ottimo spunto per organizzare le nostre ferie estive.

Quali isole compongono l’arcipelago e perché sono così belle?

Le Isole Pontine si trovano tra la costa del Lazio e quella della Campania. Si tratta di un arcipelago vulcanico di inestimabile bellezza che viene visitato ogni anno da moltissimi turisti che, proprio come De Martino, le visitano dal mare. Le isole maggiori che compongono l’arcipelago sono:

Gavi

Palmarola

Ventotene

Zannone

Santo Stefano

Ponza

Ciò che rende uniche le isole dell’arcipelago Pontino sono diversi elementi a cominciare dalla conformazione geologica. Ma non solo. Come vediamo dalle foto postate da De Martino, il colore del mare è di un azzurro trasparente unico nel suo genere. Sembra di tuffarsi in una piscina!

Visitare le Isole Pontine in barca

Visitare le Isole Pontine in barca come ha fatto l’ex ballerino di Amici è quindi sicuramente una vera e propria fortuna. Un privilegio speciale, ma non così irrealizzabile. La possibilità di organizzare un’escursione di questo genere è sicuramente costosa, ma non impossibile. Basta organizzarsi per tempo e noleggiare una barca a vela con skipper e smezzare le spese con gli amici. Ci si diverte insieme e, allo stesso tempo, ci si regala un’esperienza irripetibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Vi è venuta voglia di partire?

Avete visto quanto sono belle le Isole Pontine? La prossima volta le foto potrebbero non essere quelle di Stefano De Martino, ma le vostre!