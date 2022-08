By

Da non perdere l’ingresso ai musei gratis domenica 7 agosto in Italia. Ecco dove andare, tutte le informazioni utili.

Anche per questo mese di agosto torna puntuale l’appuntamento con la domenica gratis al museo. Un’occasione irrinunciabile per tutti gli amanti dell’arte, della cultura e della storia del nostro Paese, soprattutto indispensabile per imparare a conoscerlo.

L’iniziativa si svolge la prima domenica del mese e permette di visitare gratuitamente tutti i musei, monumenti, parchi archeologici e centri culturali dello Stato italiano. E non solo, spesso, infatti aderiscono all’iniziativa anche gli enti culturali locali.

Di seguito tutte le informazioni utili sulle aperture e i luoghi da visitare domenica 7 agosto.

Nel frattempo, per gli appassionati di natura, astronomia, storia e mitologia, segnaliamo le visite guidate con osservazione astronomiche alla Baia di Ieranto, nella Penisola Sorrentina. Iniziativa del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Musei gratis domenica 7 agosto in Italia: dove andare

Sta per arrivare un nuovo appuntamento con la domenica gratis al museo, in programma la prossima domenica 7 agosto, la prima del mese. L’iniziativa, avviata ormai da diversi anni dal Ministero della Cultura, permette a tutti, cittadini italiani, residenti in Italia e turisti stranieri, di visitare gratuitamente tutti i musei e luoghi della cultura statali. Tra questi sono inclusi i monumenti nazionali, le aree e i parchi archeologici, le gallerie, le biblioteche, gli archivi, i palazzi storici, i parchi naturali e i giardini monumentali, tutti di proprietà dello Stato italiano.

La domenica gratis al museo è lanciata dal Ministero della Cultura con l’hashtag #domenicalmuseo, che permette di trovare sui canali social tutte le informazioni su aperture, le iniziative, gli eventi e le curiosità sui musei e luoghi della cultura dello Stato italiano.

Per ulteriori informazioni e l’elenco dei luoghi aperti aggiornato in tempo reale: cultura.gov.it/domenicalmuseo