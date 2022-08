Sembra un fotomontaggio, ma non lo è: un luogo magico tra dune e laghi salati

Il Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses in Brasile offre uno spettacolo unico al mondo: dune e laghi si alternano come per magia.

Il mondo è un luogo meraviglioso, sempre pronto a stupirci. Dalle spiagge con acqua cristallina in Italia, passando per le montagne austere ed imponenti, le foreste verdeggianti e animate da una varietà di fauna incredibile e i deserti.

Ma non solo quelli classici tipo il Sahara. All’interno del Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses in Brasile c’è un insieme di dune spettacolari.

Le “lenzuola” Maranhenses in Brasile

Il Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses è caratterizzato da oltre 70 chilometri di costa sabbiosa sull’oceano Atlantico e da un entroterra reso unico al mondo da estese dune di sabbia bianca che creano un paesaggio veramente unico al mondo!

Siamo in Brasile, precisamente sulla costa nord-orientale nello stato del Maranhão in una zona geograficamente sconvolgente da quanto è bella e varia! C’è un fiume, il Preguiças, l’Oceano Atlantico con la Baía de São José e proprio qui, nell’entroterra, troviamo queste dune costiere. La sabbia sulla costa dei fiumi crea queste montagne sabbiose che arrivano fino a 40 metri di altezza.

Come nascono queste dune e i laghi?

Si tratta di un fenomeno geologico molto particolare visto che questi lençóis, letteralmente lenzuola in portoghese, non sono per niente simili alle dune del deserto! Nella stagione delle piogge, infatti, cade tantissima acqua che va a riempire i bacini sabbiosi tra le dune creando come delle pozzanghere che, viste dall’alto, sono letteralmente spettacolari.

Si possono ammirare questi panorami quindi solo nella stagione delle piogge e alcuni di questi stagni hanno un vero e proprio nome come la Lagoa Azul e la Lagoa Bonita. Questi sono gli unici due “laghi” che sono permanenti e non evaporano.

Una destinazione da non perdere

Raggiungere il Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses in Brasile non è semplice, lo sappiamo. Ma se avete intenzione di fare un viaggio, di quelli con la V maiuscola, questa è sicuramente una destinazione da raggiungere e da vedere con i vostri occhi.