Le 5 mete più belle da raggiungere con un volo low cost

I voli low cost sono l’ideale per chi vuole fare una vacanza e spendere poco. Le mete cambiano ogni giorno, scopriamo le più caratteristiche

Con i viaggi a basso budget e i voli low cost è possibile visitare moltissime aree senza spendere un capitale. Le offerte talvolta partono da cifre irrisorie come cinque o dieci euro e senza pretese e senza servizi accessori si riesce a visitare veramente luoghi da sogno.

Non solo luoghi molto gettonati ma anche meno conosciuti, delle perle nascoste che sono veramente notevoli e che vi permetteranno di vivere giorni da sogno. Ci sono offerte low cost anche ora, non perderle!

Le mete più belle da raggiungere con i voli low cost

Le mete da raggiungere con i voli low cost sono molteplici e offrono prezzi e tariffe veramente basse. Si tratta di luoghi diversi, per chi desidera fare un viaggio in città oppure per chi vuole andare al mare. Luoghi suggestivi e particolari che è possibile visitare senza un prezzo eccessivo, con alcuni accorgimenti.

Santander in Spagna

Una delle mete da visitare assolutamente con un volo low cost è Santander che si trova in Spagna. È una meta turistica locale molto famosa in quanto zona balneare. Ha un’ottima posizione, è elegante e raffinata, ubicata sulla costa con dei monti che la incorniciano. A differenza di altre mete spagnole non è molto conosciuta e questo rende i prezzi sul posto vantaggiosi anche per gli alloggi. Si raggiunge con Ryanair da diverse città italiane come Venezia.

Skiathos in Grecia

Un luogo mozzafiato soprattutto per chi ama il mare è Skiathos in Grecia, un vero paradiso terrestre con le sue acque cristalline, la gastronomia eccellente e i costi veramente bassi. I voli low cost sono offerti tra l’altro da EasyJet con collegamenti su Milano e Napoli. Questa scelta è perfetta anche per chi ama la gastronomia.

Nizza in Francia

Terza tappa dei voli low cost da non perdere è Nizza. Sembra strano, visto che la Costa Azzurra è un po’ cara ma ci sono molti voli low cost da Napoli, Palermo, Cagliari, Milano, Roma. La meta è ben collegata, ci sono servizi di ogni tipo e ci si può muovere facilmente su tutta la costa. I costi della vita locale non sono bassissimi ma nemmeno così elevati come si può immaginare.

Spalato in Croazia

Un luogo caratteristico e molto gettonato perfetto per le vacanze estive è Spalato in Croazia. Qui si possono ottenere acque meravigliose, divertimento, relax e prezzi super economici. Vueling offre tantissimi voli a prezzi veramente incredibili che partono da diverse città italiane come ad esempio Roma.

Eindhoven nei Paesi Bassi

Spesso viaggiare verso Amsterdam può risultare costoso, la strategia migliore è scegliere Eindhoven ottimamente collegata in treno alla capitale e comunque una piccola perla dell’Olanda da visitare. Qui approdano i voli di Ryanair e a volte si può volare andata e ritorno anche a 30 euro dalle principali città italiane come Napoli, Milano, Roma. Anche Transavia, compagnia low cost di bandiera offre tanti biglietti scontati su questa tratta.

Per trovare le offerte dei voli low cost bisogna approfittare sempre della stagionalità. Vengono infatti rilasciati un tot di biglietti quindi bisogna essere veloci per trovare il prezzo migliore. Un’altra modalità che si può sfruttare è ovviamente non scegliere una meta e cercare i voli ma fare una ricerca in base a quelli più convenienti e selezionare così la destinazione finale. Si può utilizzare Google anche inserendo delle notifiche per essere avvisati in tempo oppure siti come Skyscanner con la funzione “Ovunque” che ordina in base al prezzo più basso le mete. Chiaramente in questi prezzi non sono inclusi i bagagli di grandi dimensioni ma solo quelli standard che possono variare a seconda della compagnia.