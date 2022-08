Emirates assume in Italia: nuovi open day a Genova, Firenze e Ancona

Offerte di lavoro nel settore aereo: Emirates assume personale in Italia, ecco i nuovi open day a Genova, Firenze e Ancona. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Continua la ricerca di personale in Italia da parte di Emirates. La compagnia aerea di Dubai aveva già avviato una campagna di assunzioni a luglio, che ora continua anche nel mese di agosto.

Dopo i lunghi mesi di stop nei periodi più critici della pandemia di Covid-19, le compagnie aeree di tutto il mondo stanno rilanciando la loro attività con nuovi voli, rotte, basi, investimenti e collegamenti. Soprattutto sono alla ricerca di personale.

La carenza di assistenti di volo, di personale di terra e di piloti ha costretto molte compagnie a rivedere i propri programmi, cancellando migliaia di voli, fermando di fatto la tanto attesa ripresa del post pandemia.

Diverse compagnie aeree hanno lanciato campagne per l’assunzione di personale, con aperture di candidature, recruiting e open day. Ve ne abbiamo segnalate diverse. Tra queste anche quella di Emirates, compagnia aerea di lusso, che ha organizzato tre open day a luglio, nelle città di Roma, Bari e Palermo.

La campagna per l’assunzione di personale in Italia va avanti e per il mese di agosto sono in programma tre nuovi open day di Emirates, in altrettante città italiane. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Emirates assume personale in Italia: nuovi open day a Genova, Firenze e Ancona

Se ambite a lavorare nel settore del trasporto aereo e avete le qualifiche richieste, avete l’occasione di lavorare per una delle compagnie aree più importanti e prestigiose. La Emirates di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La compagnia offre voli di lusso e viaggia soprattutto nel medio e lungo raggio. Chi sarà assunto lavorerà in un ambiente internazionale altamente qualificato.

Emirates ha lanciato una campagna per l’assunzione di personale in Italia. Tre open day si sono già svolti nel mese di luglio nelle città di Roma, Bari e Palermo.

Ora, tre nuovi open day sono in programma a inizio agosto, nelle città di Genova, Firenze e Ancona. Come segnala TTG Italia.

Il primo open day è previsto subito, martedì 2 agosto, a Genova. La sede è il Grand Hotel Savoia & Hotel Continental, in via Arsenale di Terra 5-1. Invece, il secondo è in programma il 4 agosto a Firenze, all’hotel NH Firenze di Piazza Vittorio Veneto 4. Infine, l’ultimo, quello del 6 agosto si terrà nella città di Ancona, al SeePort Hotel – Rupi di via XXIX Settembre 12.

Come candidarsi

Se siete interessati a partecipare ai colloqui e alle selezioni per lavorare in Emirates, dovete presentarvi nelle sedi degli open day portando il curriculum vitae aggiornato, in inglese e con una fotografia recente.

È consigliata, sebbene non obbligatoria, la pre-registrazione online sul sito web della compagnia aerea, nella sezione Careers. Comunque, anche chi non si è registrato online potrà partecipare agli open day, presentandosi direttamente in una delle sedi dove si svolgeranno le selezioni.

Tutte le informazioni utili per la candidatura le trovate sul sito web di Emirates alla sezione “Careers”: www.emiratesgroupcareers.com

Infine, ricordiamo che anche Wizz Air ha lanciato una campagna di assunzioni in Italia, in questo caso per piloti. La low cost organizza due open day: il 3 agosto a Milano e il 4 agosto a Roma.