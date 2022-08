Il lago più suggestivo e bello al mondo si trova in Italia: è stupefacente

Estate, caldo e voglia di un tuffo e di un luogo fresco? Questo lago è sicuramente quello che fa per te, un luogo magico. Scopriamo dove si trova

Il Laghetto delle Ondine è il più bello al mondo, non solo per la sua conformazione che sembra proprio una piscina naturale ma anche per le sue particolarità e per la bellezza. Sorge infatti proprio ai piedi di un vecchio faro che si trova sull’isola di Pantelleria, dopo Cala 5 Denti.

Qui la natura incontaminata regna sovrana, c’è pace e tranquillità, acque cristalline e una temperatura molto gradevole proprio grazie al verde. Il lago si è formato a seguito dell’azione del mare che ha eroso le rocce circostanti.

Laghetto delle Ondine: il più bello al mondo

Il Laghetto delle Ondine non è solo particolare ma incredibile, sembra uno di quei luoghi lontani dal mondo. Il punto più profondo raggiunge i due metri, quindi attenzione se ci si tuffa con bambini piccoli. Le restanti parte sono molto basse e quindi perfette anche per i più piccoli. Ci si può anche sedere sulle rocce e lasciare le gambe o i piedi a mollo, in questo modo si gode al massimo del fresco.

Un luogo perfetto per il relax perché immerso nella natura, inoltre grazie al vento di Maestrale questa zona è sempre fresca anche d’estate. Il faro illuminato da lontano poi offre una magia ancora più suggestiva. Davanti al laghetto c’è il mare però questa zona in particolare è pericolosa perché le correnti sono molto forti e soprattutto le acque profonde quindi è bene fare massima attenzione durante il bagno. Le acque non sono idonee a bambini e anziani o a chi non ha perfetta stabilità in acqua o sa nuotare bene, meglio refrigerarsi nel laghetto.

Come arrivare al Laghetto delle Ondine

L’Isola di Pantelleria è una perla del Mediterraneo tra la Tunisia e la Sicilia, le sue acque sono incredibili in ogni punto. Il laghetto si può raggiungere via mare e via terra, bisogna arrivare a Punta Spadillo e poi seguire il sentiero per Cala Cinque Denti. La strada è piuttosto agevole grazie ai lavori che sono stati eseguiti, quindi accessibile per tutti i visitatori senza problemi. Chi arriva in auto deve parcheggiare prima per poi proseguire a piedi per tutto il tratto passando quindi da Cala Cinque Denti.

Nonostante la sua grande bellezza non è mai preso d’assalto dal turismo ed è quindi un posto perfetto dove potersi rilassare a contatto con la natura.