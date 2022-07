Mal di mare? Niente paura, con questi trucchi naturali il problema è risolto

Voglia di una bella giornata in barca? Per chi soffre il mare può essere proibito anche solo un pedalò. Vediamo i trucchi naturali migliori per affrontare il problema e risolverlo

I viaggi in mare, anche di breve durata, sono un grande limite per chi soffre con il mal di mare. Oltre quelli che sono i prodotti più utilizzati per bloccare la nausea, ci sono alcune soluzioni molto pratiche, economiche e soprattutto totalmente naturali per vincere il problema.

In questo modo è possibile non solo fare una bella gita in barca ma anche partire per una crociera.

Rimedi naturali per il mal di mare

Il primo rimedio fondamentale per chi soffre di mal di mare è avere sempre con sé delle caramelle a menta. Devono essere di tipo forte. Quando si inizia il viaggio è bene iniziare a masticare una caramella, la menta è uno degli alleati più validi per lo stomaco. Ovviamente è bene evitare di mangiare prima cibi pesanti, ad aiutare per la nausea sono i cibi secchi tipo crackers. Per alleviare la nausea anche lo zenzero è perfetto, esistono delle pastiche in commercio ma è anche possibile scegliere di masticarlo, lo stesso vale per la menta. Ovviamente in entrambi i casi pasticche e caramelle sono la soluzione migliore. Questi aromi vanno ad inibire letteralmente il senso di nausea mentre gli alimenti secchi possono aiutare ad assorbire gli acidi gastrici dello stomaco.

Un altro aiuto arriva dal braccialetto anti mal di mare, una soluzione che si trova ovunque dalle farmacie ad Amazon. Sono dei polsini che possono essere usati per bambini e adulti, hanno un costo irrisorio e sono eccellenti. Hanno un bottone rigido che va a stimolare un punto del polso, questi devono essere posizionati correttamente. Secondo la medicina cinese bloccano i meccanismi che generano la nausea. Non è un prodotto scientifico ma per pochi euro ci si porta a casa una buona soluzione.

Mantenersi idratati è sempre importante ma in questo caso non bisogna esagerare e soprattutto bere piccoli sorsi. Anche l’olio di zenzero o menta può aiutare, una piccola gocciolina è incredibile. Cosa mangiare prima di partire? Ai bambini un bel succo di mela aiuterà moltissimo, ha un potente effetto calmante per lo stomaco ed è anche genuino.

Il mal di mare può essere un fastidio veramente terribile, per fortuna esistono dei rimedi naturali che è possibile scegliere per risolverlo e partire ugualmente in barca senza nausea.