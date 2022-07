Esiste un negozio che rivende il contenuto dei bagagli smarriti

Avete perso una valigia all’aeroporto? Se non la reclamate entro 90 giorni il contenuto può essere messo in vendita e c’è un negozio apposito!

Si chiama Unclaimed Baggage ed è un incredibile negozio in cui si rivendono tutti gli oggetti smarriti in aeroporto e mai più reclamati.

Sembra follia, ma invece è tutto reale e da poco questo negozio ha anche aperto uno shop online (ancora non spedisce a livello internazionale purtroppo) dove chiunque può fare un giro, almeno virtuale di questa collezione assurda.

Dove vanno a finire i bagagli non reclamati e persi in aeroporto?

Che vengano persi i bagagli in aeroporto succede. Magari se si hanno diversi cambi può capitare che una valigia venga smarrita, ma il legittimo proprietario normalmente fa subito richiesta per ritrovare la sua borsa o valigia smarrita. Non tutti però! Ci sono moltissime persone che, inaspettatamente, perdono un bagaglio ma non lo reclamano. È così dopo novanta giorni di custodia, il contenuto può essere rivenduto e il negozio più famoso è proprio Unclaimed Baggage in Alabama.

Cosa si può trovare in questo negozio?

Cosa di trova? Di tutto. Dai vestiti, ai gioielli, passando per scarpe, borse e persino diversi oggetti di elettronica molto particolari. La domanda che in tanti si pongono però è essenzialmente una: come si fa a non reclamare il proprio bagaglio? Non ci si accorge di averlo perso oppure si decide che è stato un segno del destino e si decide dì abbandonarlo?

Questo resterà probabilmente un mistero fin quando nella vostra cerchia di conoscenti non capiterà qualcuno che dopo aver perso un bagaglio non lo ha reclamato e allora potrete chiedere: “Perché?”.

Occhio ai bagagli

Insomma, se viaggiate in aereo tenete sempre sotto controllo la vostra valigia e, soprattutto, se dopo la denuncia di smarrimento non vi viene recapitato entro 90 giorni date un’occhiata al sito, potreste trovare tutto lì!