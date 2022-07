L’evento dell’estate da non perdere: Summer Jamboree 2022, a Senigallia torna a pieno ritmo il festival del rock’n’roll. Tutte le informazioni utili.

Per gli amanti dei balli rock’n’roll e jive degli anni ’40 e ’50 torna a Senigallia, nelle Marche, il festival Summer Jamboree. Una settimana abbondante di musica dal vivo, balli e spettacoli.

Il festival del rock’n’roll dell’estate più famoso e amato d’Italia torna a pieno ritmo, e soprattutto a pieni balli, dopo la sospensione nel 2020 a causa della pandemia e l’edizione ridotta, di soli concerti, del 2021.

Nella settimana allungata dal 30 luglio al 7 agosto, la città balneare di Senigallia si animerà con tanti concerti di musica dal vivo, scuola di ballo e danze sfrenate, sfilate di auto d’epoca, dj set, mostre fotografiche, stand gastronomici, mercatini, memorabilia, acconciature vintage, feste sulla spiaggia e soprattutto ospiti prestigiosi da tutto il mondo.

La cittadina sul Mare Adriatico, in provincia di Ancona, nei giorni del festival si trasformerà in una cittadina americana degli anni ’40 e ’50, in stile Happy Days. Per una luna settimana all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Summer Jamboree 2022: a Senigallia torna a pieno ritmo il festival del rock’n’roll

Gli appassionati del rock’n’roll di tutta Italia e di tutto il mondo sono pronti a darsi appuntamento a Senigallia da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto per il Summer Jamboree 2022. Il festival del rock’n’roll e della cultura popolare americana degli anni ’40 e ’50 si tiene nella cittadina marchigiana dal 2000.

Una kermesse che è cresciuta moltissimo negli anni, trasformandosi da evento di culto per irriducibili rockabilly a manifestazione di grande partecipazione popolare. Il più grande festival di rock’n’roll in Europa. Le edizioni del Summer Jamboree hanno visto la partecipazione di artisti che hanno fatto la storia del rock’n’roll: i Comtes di Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Ben E. King, Chuck Berry, Wanda Jackson, Duane Eddy, fino ai Los Lobos e agli Stray Cats.

Gli eventi

L’ospite d’onore di quest’anno sarà Chubby Checker, l‘inventore del Twist e del Limbo Rock, per un’incursione negli anni ’60. L’artista si esibirà il mercoledì 3 agosto sul grande palco allestito nel centro storico di Senigallia.

Ad aprire questa nuova edizione del festival, sabato 30 luglio, sarà Vicky Tafoya, accompagnata dalla big band del festival dei Good Fellas.

Ci sarà anche l’esperto di cucina ed ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, da alcuni anni ospite fisso del Summer Jamboree e appassionato musicista. Basianiche il 5 agosto salirà sul palco con La Terza Classe, band campana di musica folk americana e partenopea.

Non mancheranno gli spettacoli di burlesque, a teatro, con le esibizioni di Colette Collerette e Chanelle De Mai. Poi le lezioni di ballo gratuite al Dance Camp & Boot Camp, la festa hawaiana sulla spiaggia, il barbiere e il parrucchiere vintage, i tatuaggi, lo stand gastronomico con la cucina cajun, i mercatini con gli abiti e accessori d’epoca, l’esposizione e la sfilata di auto d’epoca.

Da non perdere la mostra fotografica Elliott Erwitt Icons, a Palazzetto Baviera, in centro. Inaugurata il 30 giugno scorso la mostra resterà aperta fino al 16 settembre prossimo.

Alcuni spettacoli sono a pagamento, altri ad ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni e il programma completo: www.summerjamboree.com