Ortigia è un’isola siciliana veramente incredibile, anche se non molto conosciuta. È la parte più antica di Siracusa, scopriamo perché è così caratteristica

Un’isola in una città. Una meraviglia nella meraviglia. Benvenuti in Sicilia dove nella città di Siracusa si trova il suo nucleo più antico, custodito nell’isola di Ortigia. Uno dei luoghi più affascinanti d’Italia tra meraviglie architettoniche e luoghi naturali da sogno.

In alcuni punti sembra di essere in una zona caraibica, con le acque turchesi e il paesaggio selvaggio che fa da contorno. Un vero paradiso, soprattutto per coloro che amano mare e spiagge. Si estende per un chilometro quadrato ed da visitare assolutamente.

Ortigia, Siracusa: l’isola più bella d’Italia

Ortigia si trova nel Mar Ionio nella parte orientale della Sicilia, è abbastanza vicina alla terraferma quindi facile da raggiungere. Ci sono due ponti per arrivare in auto o le imbarcazioni per chi vuole arrivare o ancora un servizio pubblico con autobus.

Una piccola isoletta siciliana da esplorare durante una bella vacanza. Ricca di templi, tra cui il famoso tempio di Atena che risale al V secolo a.C. Ci sono molteplici opere architettoniche di grande rilievo come la Chiesa di Santa Lucia alla Badia o il Castello Maniace che si trova sulla punta più alta dell’isola. Da visitare assolutamente anche l’Acquario tropicale di Siracusa che si trova in una galleria spagnola e accoglie pesci da tutto il mondo. Al termine è possibile ammirare la Fonte Aretusa dove crescono le piante del papiro.

Vale la pena, per le sue grandi bellezze, visitarla con tutta calma. Nonostante le sue dimensioni infatti è un museo a cielo aperto, dove le persone sono molto accoglienti e il clima sempre gradevole. La cittadina si sviluppa tra vicoletti e piazzette che ricordano un piccolo borgo, qui è possibile degustare anche tutti il meglio della cucina locale nei tanti ristorantini che sorgono sul mare.

Palazzi storici affascinanti, un centro degno di nota e capolavori seicenteschi di grande prestigio sono alcune delle caratteristiche che la rendono unica.

Perché visitare Ortigia?

In primo luogo per le sue spiagge e per le acque paradisiache che l’avvolgono in un abbraccio incredibilmente suggestivo ma anche per la sua storia, per la sua cultura e per la sua gastronomia eccellente. Un luogo di grande bellezza da ogni punto di vista dove i prezzi sono particolarmente accessibili e dove c’è tutto l’essenziale per una bella vacanza in famiglia o con gli amici. Arrivare è anche molto facile grazie ai collegamenti locali e i servizi pubblici, altrettanto muoversi al suo interno.

La Sicilia è un’isola bellissima, con città da sogno e meraviglie naturali spettacolari. E qui si trova questo posto incredibile, un’isola in città di una bellezza mozzafiato: Ortigia. Uno dei luoghi da vedere almeno una volta nella vita.