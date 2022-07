I 3 luoghi dove trovare il fresco in Puglia

La Puglia con le sue temperature roventi ha tanto da offrire ma a volte è veramente necessario fuggire e trovare un po’ di fresco. Scopriamo dove

Natura, acque cristalline e aree incontaminate sono alcune delle cose migliori. Una regione come la Puglia, famosa in tutto il mondo come meta perfetta per le vacanze estive, è anche ricca di aree protette di grande interesse.

Sono luoghi incontaminati dove la temperatura è molto più gradevole che in città, soprattutto quando l’afa aumenta.

Luoghi dove trovare il fresco in Puglia

In Puglia, soprattutto d’estate, il clima diventa piuttosto caldo e quindi scappare dall’afa cittadina a volte è necessario. Ci sono molte aree verdi da esplorare, queste sono la meta migliore perché la temperatura e regolata e si può fare un tuffo nei numerosi laghi presenti.

Salina di Margherita di Savoia

Uno dei luoghi più iconici è la Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia, tra le più belle di tutta Italia. Questa zona naturale è protetta perché gode di un ecosistema particolare dove ci sono specie molto diverse. Questa zona si estende tra Barletta, Andria e Trani e confina con la riserva naturale Il Monte e Masseria Combattenti. Le saline sono molto particolari e sono zone umide, per questo la temperatura è regolata e quindi più fruibile.

Parco del Gargano

Il Parco del Gargano è una delle bellezza più grandi della Puglia. Il territorio viene chiamato Sperone d’Italia e si trova in provincia di Foggia. Si estende su quasi 120 mila ettari ed è un’area con molte rocce e terreni particolari. Al suo interno ci sono il lago di lesina, di Verano e di Salso. Qui è possibile scoprire una grande varietà in termini di flora e fauna ma anche trovare refrigerio dall’afa estiva.

Area Marina protetta di Torre Guaceto

Quest’area naturale affaccia sulla costa adriatica dell’alto Salento e si trova vicino Carovigno. Famosa per le sue spiagge bandiera blu, l’area è una grande riserva naturale che è fantastica in termini di biodiversità con molte specie animali. Ha ricevuto uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale per il suo ambiente, anche grazie alle aree protette. Qui è possibile rilassarsi e passeggiare e ovviamente fare un bel bagno.

Luoghi freschi in Puglia

In Puglia ci sono molte zone verdi ma anche riserve naturali, parchi vicino alle città e zone da scoprire per trovare refrigerio come la Foresta Mercadante, la Riserva Naturale della Foce del Fiume Chidro, le Grotte di Polignano e quelle di Castellana, il Parco regionale Lama Balice.