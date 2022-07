Le previsioni meteo weekend 19-31 luglio: fine mese con caldo in diminuzione, attenzione ai temporali. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Il tempo dell’ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato dalla variabilità, con sole ma anche piogge e temporali. Finalmente con una diminuzione del caldo un po’ ovunque.

Si torna a respirare in Italia, dopo il gran caldo degli ultimi giorni. Se le piogge e i temporali di metà settimana avevano attenuato il grande caldo intenso, soprattutto al Nord, il calo delle temperature non si è avvenuto in tutta Italia. In molte zone il caldo intenso è continuato, anche dopo le piogge.

Ora, però, siamo in attesa di un cambiamento più deciso e soprattutto diffuso. Grazie soprattutto alle nuove piogge e ai temporali che si manifesteranno un po’ su tutta Italia, anche se soprattutto al Nord e al Centro. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle previsioni meteo del weekend dl 19-31 luglio. Che tempo farà sull’Italia.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche le previsioni del traffico sulle autostrade italiane, in vista dell’esodo estivo.

Meteo weekend 29-31 luglio: caldo in diminuzione, attenzione ai temporali