Partenze per le vacanze e bagaglio Facile: offerta di Trenitalia per spedire i bagagli con Zippy e risparmiare. Tutte le informazioni utili.

Avete programmato le partenze per le vacanze in treno ma siete preoccupati per il trasporto dei bagagli? Non temete, avete a disposizione, in offerta, un servizio che vi risolve tutti i problemi.

Partire con il treno, anche per un viaggio con diverse valigie come quello di una famiglia per le vacanze estive, è diventato facile. Grazie al servizio Bagaglio Facile che Trenitalia offre ai suoi clienti grazie alla convenzione con Zippy.

I clienti di Trenitalia potranno spedire i propri bagagli nella destinazione di viaggio che raggiungeranno in treno, senza doverli portare con sé in carrozza. Un vantaggio non da poco che permette di viaggiare leggeri e comodi, senza sforzi inutili. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo l’offerta di Trenitalia del trasporto bici gratuito per i giovani.

Bagaglio Facile: offerta di Trenitalia per spedire i bagli con Zippy e risparmiare

State per partire per le vacanze estive in treno, grazie alle numerose offerte e ai tanti pacchetti di viaggio. La vostra preoccupazione, però, sono le valigie. Quelle delle vacanze possono essere molto ingombranti e soprattutto numerose se viaggiate con tutta la famiglia e in particolare con i bambini.

Durante l’estate, a bordo dei treni può essere complicato trovare spazio per il bagaglio nei ripiani portabagagli. Tutti viaggiano con il proprio, che spesso comprende più borse, trolley e valigie. Senza contare che sui treni regionali lo spazio per i bagagli è molto limitato.

Il problema può essere risolto con la spedizione delle le valigie nella meta di destinazione, in modo da viaggiare senza pesanti e ingombranti borse al seguito. Una soluzione ideale e alla portata di tutti se viaggiate con Trenitalia, grazie all’offerta Bagaglio Facile.

Grazie a una convenzione con il servizio di spedizione di Zippy, i clienti di Trenitalia possono spedire il proprio bagaglio risparmiando.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/bagaglio_facile.html