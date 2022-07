La novità dall’Austria: chi è positivo al Covid potrà uscire di casa, abolito l’obbligo di isolamento. Tutte le informazioni utili.

Grandi novità in arrivo in Austria sull’allentamento delle misure di prevenzione anti-Covid. Novità che interessano anche viaggiatori e turisti.

Dopo che lo scorso inverno era stato uno dei Paesi più rigidi in Europa nelle misure anti-Covid. Il primo a reintrodurre un lockdown totale, prima per soli non vaccinati e poi per tutti, anche il primo a introdurre l’obbligo vaccinale anti-Covid, ora l’Austria annuncia una svolta radicale e inattesa: la fine dell’isolamento per i positivi al Covid-19 (o meglio al coronavirus Sars-Cov-2).

Questo significa che chi è positivo al virus è autorizzato ad uscire di casa. Seguendo alcun regole, comunque. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Austria: chi è positivo al Covid potrà uscire di casa, abolito l’obbligo di isolamento

Niente più obbligo di isolamento per i positivi al Coronavirus. L’Austria ha deciso di eliminare questa misura restrittiva. Come del resto aveva già fatto il Regno Unito nei mesi scorsi.