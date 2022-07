La Strada dei Girasoli: Amsterdam? No, si trova proprio in Italia

Il girasole è un fiore che ci ricorda Van Gogh e soprattutto i suoi suggestivi dipinti ma questa strada magnifica non è ad Amsterdam ma proprio in Italia. Scopriamo dove

Siamo a Monferrato, dove sorgono meravigliose distese di girasoli in fiore e in particolare quella che viene definita la Strada dei girasoli.

Un luogo super fotografato per la sua bellezza e soprattutto per la sua particolarità. Non esiste un altro luogo così suggestivo, nemmeno ad Amsterdam. Tutto l’anno gli appassionati del genere aspettano la fioritura che inizia a luglio, quindi tardivamente rispetto ad altri tipi di fiori.

La strada dei girasoli a Monferrato

Per vedere la Strada dei girasoli di Monferrato il periodo migliore è Agosto perché i fiori hanno raggiunto una crescita ottimale. Il periodo di nascita e crescita dura circa un mese, quindi iniziando la fioritura a luglio, durante tutto il mese di agosto si può assistere alla loro bellezza. Avete tempo fino ad ottobre poiché questi resistono anche dopo l’estate e per tutto il periodo autunnale.

I girasoli di Monferrato sono caratteristici in primo luogo perché tutti vicini, con una distesa immensa che è molto particolare ma anche perché colorano letteralmente tutte le colline adiacenti. Alcune zone in Italia hanno aree coltivate in questo modo ma questo è l’unico punto dove poter vedere un simile quantitativo di girasoli che finiscono con il dominare tutta la zona.

Il tratto di strada che da Alessandria porta ad Asti è l’inizio del percorso, si iniziano a vedere i primi fiori. Una volta arrivate a Cereseto si può ammirare l’enorme distesa e anche il bellissimo castello dietro le colline (non visibile all’interno ma solo all’esterno). L’itinerario a piedi è tra le colline di Monferrato, attraversa il comune di Cella Monte, la frazione di Moleto, il borgo Olivola e Rosignano. Quindi un tour perfetto anche per vedere queste cittadine storiche veramente suggestive.

Girasoli a Monferrato

I girasoli di Monferrato sono da vedere assolutamente in questo periodo dell’anno, sono una tappa molto caratteristica della zona e veramente splendidi anche perché raggiungono delle altezze enormi. L’ideale è arrivare in auto, parcheggiare e poi addentrarsi a piedi lungo i campi. Questi sono definiti come i campi di girasoli più belli da vedere. L’itinerario totale è di 23 chilometri e si può fare anche in bicicletta.

Queste coltivazioni vengono utilizzate in gran parte per la produzione di olio di semi quindi attenzione durante la visita a non calpestare i girasoli e non entrare direttamente con le scarpe nelle aree coltivate.