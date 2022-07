L’evento da non perdere: a Sarnico, sul Lago d’Iseo, tornano gli artisti di strada del Busker Festival. Tutte le informazioni utili.

Tra le manifestazioni dell’estate, poi, vi ricordiamo anche gli eventi nei borghi Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

La cittadina di Sarnico, affacciata sulla sponda sudoccidentale del Lago d’Iseo, in provincia di Bergamo, sta per animarsi con tanti artisti di strada da tutto il mondo, in arrivo per il Busker Festival, manifestazione internazionale nata 20 anni fa e purtroppo sospesa nelle ultime due edizioni a causa della pandemia.

C’è grande attesa, dunque per questa edizione del Sarnico Buster Festival, che porterà nella cittadina 26 compagnie e oltre 100 artisti. Il pubblico potrà assistere a un totale di 112 spettacoli gratuiti in 11 luoghi a cielo aperto del centro storico e in zone a lago. Il festival, infatti, è a ingresso libero.

Il Sarnico Busker Festival, Festival Internazionale dell’Arte di Strada organizzato a Sarnico, è nato 20 anni fa dalla volontà di portare spettacoli artisticamente variegati e qualitativamente elevati in un territorio ricco di storia, di bellezze artistiche e architettoniche. Un connubio in grado di creare un’atmosfera unica ed eccezionale, che ogni anno attira un numero elevato di persone, desiderose di vivere un’esperienza indimenticabile.

Per ulteriori informazioni: www.sarnicobuskerfestival.it