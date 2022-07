Offerte di lavoro nel settore aereo: Wizz Air assume piloti in Italia, gli open day a Milano e Roma ad agosto. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Segnaliamo le nuove offerte di lavoro nel settore del trasporto aereo. Opportunità in aumento per i professionisti del volo.

La carenza di personale ha spinto le compagnie aeree in una forsennata ricerca di nuove figure professionali da integrare nel proprio organico. Dal personale di cabina a quello di terra, sono numerose le offerte pubblicate nelle ultime settimane, dopo che la mancanza di personale ha costretto diversi vettori a cancellare migliaia di aerei questa estate.

L’ultima campagna di assunzioni è stata lanciata dalla compagnia low cost ungherese Wizz Air, che cerca piloti in Italia. La compagnia organizza due open day ad agosto, a Milano e Roma. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Lo scorso giugno, Wizz Air aveva pubblicato offerte di lavoro anche per personale senza esperienza per l’equipaggio di cabina.

Wizz Air assume piloti in Italia: open day a Milano e Roma

La low cost Wizz Air sta cercando piloti in Italia, da assumere nel proprio organico, e per questo motivo ha organizzato due open day o recruiting day a Milano e Roma. I due giorni di consegna dei curriculum e colloqui si svolgeranno a Malpensa e Fiumicino a inizio agosto.

Per la precisione, i due open day italiani di Wizz Air per l’assunzione di piloti si terranno il 3 agosto al Novotel Milano Malpensa Airport (Via Al Campo, 99 – Cardano al Campo), alle ore 10.00, e il 4 agosto all’Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino), sempre alle ore 10:00. Come si legge su Travel Quotidiano. Non è obbligatoria la registrazione.

Nei primi cinque mesi del 2022, Wizz Air ha assunto più di 400 piloti e altri ne sta assumendo nella propria rete.

La crescita di Wizz Air

Wizz Air è una compagnia aera in forte espansione, soprattutto in Italia dove negli ultimi anni, anche in piena pandemia, ha aperto nuove basi, aumentato gli aeromobili negli aeroporti, accresciuto le frequenze di voli e ha aperto nuove tratte.

Infine, le ultime novità dalla compagnia aerea riguardano l’ampliamento del proprio network da Abu Dhabi con voli diretti verso le Maldive e il Kuwait.

Voi avete mai volato con Wizz Air? Come vi siete trovati?