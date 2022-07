By

Le offerte imperdibili: i voli low cost per viaggiare a Helsinki a fine estate e inizio autunno. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Sognate un viaggio nell’affascinante città nordica di Helskinki, capitale della Finlandia? Queste offerte allora fanno al caso vostro. Da prendere letteralmente al volo.

Ryanair ha appena lanciato nuove imperdibili offerte di voli low cost per la capitale della Finlandia. Avete l’opportunità di viaggiare con uno sconto del 20% sui voli in partenza dall’Italia e diretti a Helsinki.

Una occasione di cui approfittare subito, per viaggiare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, in un periodo di bassa stagione in cui anche i costi di soggiorno si abbassano. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche la nostra guida di viaggio per la Finlandia.

Voli low cost per viaggiare a Helsinki a fine estate e inizio autunno

Tra foreste, laghi, villaggi di legno ma anche città storiche piene di monumenti e attrazioni. Tutto questo e anche di più è la Finlandia, un luogo da visitare non solo d’inverno con i suoi paesaggi innevati o in estate, con le lunghissime giornate di sole, ma anche nella mezza stagione, quando i colori della natura iniziano a cambiare e le giornate si allungano o si accorciano.

Tutte queste meraviglie potete ammirarle nella città di Helsinki, capitale della Finlandia, e nei suoi dintorni. Alla scoperta di luoghi storici, arte, cultura e naturalmente di bellezze naturali.

Proprio in questi giorni è uscita un’offerta da non perdere di voli low cost scontati al 20% per raggiungere la città affacciata sul Mar Baltico.