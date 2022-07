5 cose a meno di 1 euro a Roma che devi assolutamente provare

Roma è una città per certi versi costosa, tuttavia con la giusta strategia è possibile gustare tutto il meglio della produzione locale con solo 1 euro. Scopriamo cosa puoi comprare con una moneta

La capitale non vanta solo molte bellezze storiche e un patrimonio degno di nota e famoso in tutto il mondo ma possiede anche un’eccellente gastronomia locale tutta da scoprire.

I prezzi sono elevati? Dipende, nelle aree più turistiche lo sono ma ci sono cinque cose che è possibile comprare con un euro. Basta fare attenzione alle zone e scegliere posti meno battuti dal turismo e sicuramente sarà possibile gustare queste prelibatezze ma anche molto altro. Ci sono posti bellissimi da visitare e sono completamente gratis.

Cosa mangiare a Roma con 1 euro

Alle spalle della stazione centrale di Roma Termini ci sono alcune panetterie antiche che sono lì da una vita ed hanno mantenuto dei prezzi molto bassi. Qui è possibile mangiare alici fritte e pane caldo per solo un euro. Uno di quegli street food che non ti aspetti eppure che sono la merenda ideale.

Molti dei forni presenti in città sono aperti di giorno e di notte e vantano una produzione propria. Ci sono grandi classici come pizzette e cornetti ma anche qualcosa di molto sfizioso come biscotti e pane con gocce di cioccolato. In questo caso con un euro c’è solo l’imbarazzo della scelta e addirittura per alcuni prodotti esiste un 3×1, quindi se siete con amici o famiglia potete fare tutti colazione senza problemi.

Cosa c’è di meglio di un bell’aperitivo a base di pizzette? Molti bar della città che si trovano al di fuori delle vie più famose offrono la possibilità di acquistare circa 100 grammi di pizzette per 1 euro, un vero affare e soprattutto un sapore incredibile poiché vengono sfornate continuamente e sono quindi sempre calde e piene di sugo.

Una sosta doverosa a Roma non può prescindere da un bel supplì che si trova facilmente ad un euro anche in luoghi piuttosto famosi. Questi hanno un sapore incredibile e forse non ne basterà uno solo dopo che li avrete assaggiati ma sicuramente ne sarà valsa la pena perché sono uno di quei piatti dello street food internazionale che è impossibile non amare.

Ultimo, ma non meno importante, il maritozzo con la panna. Il simbolo di Roma per eccellenza, un dolce tanto semplice quanto buono che si può trovare a un euro. Le sue varianti sono molteplici ma ovviamente bisogna assaggiare in primo luogo quello classico, il più genuino di tutti e anche quello che si trova a un prezzo molto economico.

Cosa compare a Roma con 1 euro

Certo, Roma è una città cara, soprattutto quando si cerca per le vie principali del centro qualcosa da mangiare. In questo caso i prezzi possono essere più elevati soprattutto in zone come Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza di Spagna.

Ma in tutte le aree cittadine quindi al di fuori di quelle commerciali e in modo particolare vicino alle università e alle abitazioni, ci sono tante produzioni di cose veramente squisite che rappresentano al meglio la tradizione locale.