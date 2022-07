Il posto perfetto in Calabria per una vacanza tra mare e montagna

La Calabria è una delle mete più gettonate per l’estate e racchiude alcune bellezze incredibili. Scopriamo un luogo magico e unico per una vacanza da sogno

La Riviera dei Cedri è uno dei posti più belli della Calabria, si estende lungo la costa e include chilometri di spiagge e aree protette ma al tempo stesso fiumi e foreste dove fare trekking ed escursioni e una molteplicità di luoghi nascosti e poco conosciuti dal turismo di massa.

Questo è uno dei tratti più belli di tutto il Paese che parte dall’Alto Tirreno cosentino e arriva fino a Sangineto e Bonifaci. Ci sono scogliere a picco sul mare ma anche tanto verde e un bellissimo parco marino.

Riviera dei Cedri: una delle aree più belle della Calabria

La Riviera dei Cedri è uno dei pochi posti che offre ancora delle aree incontaminate e selvagge. Sicuramente perfette per chi è a caccia di una vacanza tra relax e divertimento. La sua unicità è il connubio di mare e montagna, che rendono questo tratto diverso da qualunque altro.

Inoltre si trova il Parco nazionale più grande di tutta Italia, quello del Pollino. Nella parte più a nord si trovano le spiagge di Tortora e Praia a Mare che sono molto note, qui ci sono sabbia e ciottoli, aree perfette per le famiglie. Da lontano è possibile scorgere l’isola di Dino, questa zona è perfetta per fare immersioni poiché c’è tanto da osservare.

Per chi cerca altri tipi di attività, nel cuore del Pollino, è possibile fare rafting grazie alle associazioni del posto che fanno anche escursioni, trekking, giri in mountain bike. Insomma c’è di tutto, per tutte le età e tutti i gusti. Da visitare anche la Grotta del Romito a Papasidero. Scalea e Diamante sono due centri rinomati molto vivaci che sono ideali per chi cerca un po’ di movida. Qui ci sono tante aree differenti dove potersi divertire, anche per chi viaggia con i più giovani. Da Fiuzzi in poi la costa è ricca di baie e sentieri particolari. Aree speciali sono quelle di Praia e San Nicola Arcella. Tra le più belle c’è la spiaggia di Marinella. A San Nicola Arcella si trova la baia Azzurra, un luogo veramente degno di nota e di grande bellezza.

Calabria tra mare e montagna

C’è solo l’imbarazzo della scelta ma questa area della Calabria è veramente spettacolare, il posto perfetto per una vacanza sia per chi viaggia in famiglia che per coloro che invece si spostano in famiglia.