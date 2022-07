L’occasione da non perdere: trasporto bici gratuito sui treni Intercity per i giovani, la novità da Trenitalia.

Una opportunità per tutti i giovani che amano spostarsi in bicicletta e viaggiare in treno, all’insegna di una mobilità sostenibile che lascia la massima libertà. L’offerta di Trenitalia del trasporto bici gratuito sugli Intercity non è finita ma continua fino alla fine dell’anno per i giovani.

Vi avevamo segnalato, prima dell’estate, l’offerta di Trenitalia per viaggiare sui treni Intercity con il trasporto bici gratis. Una promozione che era valida per il mese di maggio e che poi è stata prorogata a tutto giugno.

Questa nuova offerta, invece, riguarda i giovani e prevede il trasporto bici gratuito, sempre sui treni Intercity di Trenitalia ma fino alla fine dell’anno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Trasporto bici gratuito sui treni Intercity per i giovani

Fino al 31 dicembre 2022 i ragazzi in possesso della Carta Giovani Nazionale potranno trasportare gratuitamente sugli Intercity di Trenitalia la bicicletta montata, da appendere alle apposite rastrelliere. Si tratta della nuova promozione che la società ferroviaria vuole riservare ai giovani che viaggiano in Italia, incentivando la mobilità sostenibile.