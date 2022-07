Esistono delle spiagge dove tuffarsi in acqua e trovare un po’ di refrigerio a due passi da Brescia. Le conoscete?

Non siamo impazziti nel dirvi che esistono delle spiagge vicino a Brescia. Certo, non potete pensare di trovarvi davanti a lidi stile Maldive, ma luoghi dove trovare refrigerio e fare un tuffo, beh, quello sì.

E non solo potete fare un tuffo da un spiaggia come se foste al mare, ma con la tranquillità di immergervi in acqua fresca. Dove si trova quindi questo luogo idilliaco di spiagge vicino a Brescia? Lungo il Lago d’Idro o Eridio.

Le spiagge del Lago d’Idro a 2 passi da Brescia

Il lago d’Idro è un lago di origina glaciale, quindi con una temperatura dell’acqua particolarmente fresca e piacevole, che si trova in provincia di Brescia. Siamo al confine con il Trentino, a 368 metri sul livello del mare, e questo specchio d’acqua, con tanto di svariate spiagge lungo la costa, è considerato un vero e proprio gioeillino!

Le spiagge vicino a Brescia che vi consigliamo sono dunque quelle che si trovano lungo il Lago d’Idro. Le acque sono tutte balneabili, pet friendly e, soprattutto, questa location è un paradiso per chi ama gli sport acquatici. Potrete fare vela, canoa, surf… Ma anche fare trekking lontani dall’acqua, escursioni da sogno in MBT o in e-bike. E se volete scappare dalla frenesia della città, soggiornare in uno dei campeggi della zona sarà come addormentarsi e risvegliarsi al mare.

Quali spiagge scegliere?

Anfo è sicuramente una delle zone con le spiagge più interessanti con l’omonima Rocca che a picco sul lago sembra voler proteggere la zona. Qui ci sono 2 spiagge libere e uno spazio per il camper.

Vesta è un'altra spiaggia a due passi da Brescia sul Lago D'Idro caratterizzata sia da sabbia che da prato per soddisfare un po' tutti i gusti. I servizi sono svariati, perfetti per famiglie.

Parole si annovera tra le location più libere e un po' wild tra tutte le spiagge del Lago D'Idro. Ci sono sassi, un palco alberato e la possibilità di fare il barbecue per diventare non solo i re della spiaggia, ma il king del barbecue!

Non ci credevate è vero?

Le spiagge a 2 passi da Brescia quindi esistono eccome! Il litorale del Lago D’Idro ne è un esempio e basta organizzare un’escursione qui per godere di un po’ di fresco e ammirare il panorama di montagna e di lago rilassandosi.