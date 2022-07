Mobilità integrata, arriva la rivoluzione di Italo: sul portale si potranno acquistare anche i biglietti per i treni regionali di Trenitalia e le corse di Itabus, per viaggi combinati. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In Italia sta per iniziare la grande rivoluzione della mobilità ferroviaria, con una crescente integrazione tra servizi di società concorrenti. Un modo per favorire il trasporto sostenibile.

Una sorpresa che molti non si aspettavano: sul portale e sulla app mobile di Italo Treno sarà possibile acquistare anche i biglietti per i treni regionali di Trenitalia, diretta concorrente, e quelli per le corse di Itabus. Un modo per favorire sempre più la mobilità integrata tra i servizi anche di società concorrenti.

Un sicuro vantaggio per tutti i viaggiatori che acquistano un biglietto del treno alta velocità di Italo e allo stesso tempo hanno bisogno di completare il viaggio con un treno regionale, gestito da Trenitalia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Rivoluzione Italo: sul portale anche i regionali di Trenitalia e le corse di Itabus

Vi eravate stancati di dover acquistare un viaggio in treno su due differenti siti web o applicazioni? Ad esempio uno per l’alta velocità e altro per il treno regionale. Dovendo studiare gli orari dei treni in modo da far combinare perfettamente le coincidenze? Dovendo pagare due volte con la stessa carta di credito?

Ebbene, presto questa seccatura non sarà più un problema. Perché sparirà. Grazie a una nuovissima modalità di acquisto dei biglietti di Italo treno, sarà possibile comprare allo stesso tempo e sullo stesso portale web di Italo, o sulla sua app ufficiale, un biglietto per il treno alta velocità della compagnia e uno per un treno regionale di Trenitalia o per una corsa in autobus di Itabus, ad integrazione del viaggio alta velocità.