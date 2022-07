Harry Styles a Bologna: come arrivare all’Unipol Arena, scaletta e norme di sicurezza

Come arrivare all’Unipol Arena per il concerto di Harry Styles a Bologna

L’estate dei concerti è al culmine. Festival, live e appuntamenti musicali di ogni genere si susseguono senza sosta. Fra questi non possiamo non citare un concerto che è stato rimandato da circa 2 anni per l’emergenza covid: il live di Harry Styles all’Unipol Arena di Bologna proprio oggi, 25 luglio 2022.

L’ex One Direction, ormai solista di fama internazionale, è pronto per infiammare il pubblico italiano. Ma se non siete di Bologna vi starete chiedendo come arrivare al luogo del concerto, dove parcheggiare o che mezzi pubblici vi possono venire in soccorso. Ci siamo noi, con anche qualche chicca sulla possibile scaletta.

Unipol Arena, Bologna: come arrivare al concerto di Harry Styles

Sono due anni che i fan italiani di Harry Styles scalpitano per vedere il loro cantante preferito dal vivo. Ora, questa sera 25 luglio 2022, l’ex 1D salirà sul palco dell’Unipol Arena a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Ma come arrivare?

Treno: c’è un collegamento diretto tra la Stazione Centrale e l’Unipol Arena tramite la Bologna Vignola. Scendete alla fermata Palasport!

Autobus: da Bologna potete prendere i numeri 83-94-671

Auto: una volta usciti dall’autostrada al casello di Casalecchio di Reno potete mettere il navigatore per l’Unipol Arena e troverete un parcheggio con circa 3000 posti auto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles

Love on tour 2022: che canzoni canterà Harry? La possibile scaletta

Stasera alle 20:30 avremo la certezza, ma per ora guardando a quanto successo nelle altre date europee del tour possiamo immaginare che non mancheranno ovviamente tutte le canzoni del nuovo album di Harry Styles, ma qualche chicca del passato è assicurata come Sign of The Times, Watermelon Sugar, Kiwi e si vocifera che potremo anche sentire una vecchia hit proprio degli One Direction: What Makes You Beautiful.

Le misure di sicurezza al concerto di Harry Styles a Bologna

Ormai da tempo le misure di sicurezza anti-covid sono state praticamente ridotte al minimo. Non sussiste più nè l’obbligo di Green Pass, né quello di indossare la mascherina FFp2 durante i concerti. Chiaramente, per sicurezza personale, siete liberissimi di indossarla, ma ricordate che non potete pretendere lo stesso dagli altri perché non è obbligatoria.



Ora è tempo di cantare

Bando alle ciance! Il tempo stringe è tempo di lanciarsi alla conquista dell’Unipol Arena di Bologna e godersi il concerto di Harry Styles.

(Fonte Immagine Ufficio Stampa – Credits Tim Walker)