Come noleggiare auto e furgoni a 1 euro per tratta

Il noleggio auto rappresenta in Italia una delle spese più gravose quando si sceglie di andare in vacanza e prendere una vettura. Può essere un’idea soprattutto per coloro che hanno un mezzo di trasporto datato ma i costi sono proibitivi. Come fare quindi? Questo servizio permette di noleggiare le auto a solo 1 euro. Scopriamo come

Un servizio di noleggio completo che permette di effettuare noleggi in Italia e in tutta Europa ad un prezzo “simbolico” di un euro. Una delle migliori soluzioni di viaggio degli ultimi anni, accessibile a tutti.

DriiveMe è una società nata nel 2012 in Francia e poi diffusasi in tutta Europa con uno schema rivoluzionario. Unisce tutte le aziende di noleggio auto più importanti e permette a loro di spostare le auto secondo le necessità e agli automobilisti di effettuare il viaggio per 1 euro.

Noleggiare auto a 1 euro

Ogni giorno ci sono centinaia di possibilità, basta vedere sul sito la tratta che si desidera coprire. In questo modo non solo si accede ad un noleggio garantito ma soprattutto non ci sono trucchi. L’assicurazione è inclusa e copre ogni danno e si può addirittura condividere il viaggio con gli altri.

Un sistema rivoluzionario e sempre disponibile poiché ogni giorno, soprattutto in Italia, si contano centinaia di auto che devono essere spostate in tutte le grandi città. Esiste anche un’applicazione apposita e si può generare un allarme per andare a creare un’allerta su una tratta specifica.

Basta inserire nel sito la città di partenza e di arrivo e il gioco è fatto. Appare una lista completa del tipo di vettura disponibile e anche dove può essere ritirata e dove deve essere consegnata. Solitamente si tratta o di stazioni o di aeroporti, questo facilita anche i collegamenti poiché si può tranquillamente prendere l’auto e poi muoversi per la città con i mezzi e ripartire con un’altra auto che deve fare la tratta inversa.

Noleggio auto: perché conviene?

Il noleggio prevede vari tipi di mezzi, le auto sono quelle più diffuse e quindi le proposte sono tantissime per Milano, Roma, Napoli, Firenze e tutti i principali centri. Il costo di 1 euro rende la procedura facilmente accessibile e molto economica per chiunque, andando letteralmente ad abbattere quelle che sono le tariffe per il noleggio auto.

Un modo di cooperare per le aziende di noleggio auto e per i clienti che possono beneficiare quindi dell’utilizzo per portare le vetture a destinazione.