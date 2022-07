L’isola più affascinante e misteriosa a due passi dall’Italia

L’Isola di Vis, meglio conosciuta come Lissa, è un luogo ricco di fascino e mistero che si trova non lontano dall’Italia facile da raggiungere e stupenda da visitare. Scopriamo tutto su questo luogo incredibile

Lissa per 40 anni è stato territorio militare quindi non era accessibile al turismo, questo ha reso il posto semplice e tranquillo e oggi, da quando ha aperto al turismo, è la meta perfetta per chi desidera un’oasi di bellezze naturali e pace.

Non è una meta battuta dal turismo di massa e questo la rende perfetta per chi vuole godere di serenità e soprattutto bellezze incredibili.

L’isola di Vis: l’ultimo patrimonio naturalistico d’oriente

L’isola di Vis si trova in Croazia, è stato definito dal WWF l’ultimo patrimonio naturalistico d’oriente, non solo per la sua bellezza verde ma anche per la sua enogastronomia. È un paradiso per gli amanti della buona cucina e in particolare del vino. Qui si trovano le konoba che sono taverne tipiche dove per pochi soldi è possibile gustare pesce freschissimo e vini pregiati prodotti direttamente in sede come il Vugava e il Plavac Mali.

La città è di grande bellezza, si trova alle pendici del monte Gravina ed è composta da due zone: Luka e Kut. Vis è tranquilla, le vie del centro sono ricche di fascino e mistero con molti palazzi decadenti. Il lungomare è molto suggestivo e ci sono traghetti che permettono di arrivare alle terme romane. Per chi è a caccia di storia il Museo Archeologico locale offre un percorso molto interessante con reperti storici e collezioni antiche.

La località turistica del posto è Comisa che si trova su una baia. È un luogo di pescatori, non ci sono attrazioni particolari se non il mare, le spiagge, le case bianche in pietra. Da vedere invece la Grotta Azzurra di Vis. C’è un’apertura sottomarina che permette di godere di riflessi e colori veramente unici. Le spiagge sono tantissime e tutte bellissime, con ciottoli, sabbia e rocce. Il mare è in ogni punto trasparente tanto da ricordare molto le acque caraibiche. La spiaggia di Stiniva, Srbrena e Grandovac sono le più belle. Ci sono anche delle spiagge per i naturisti.

Informazioni pratiche su Vis

Sull’isola ci sono molti hotel e luoghi dove dormire, i prezzi sono piuttosto economici. Ci sono anche dei villaggi dove poter soggiornare comodamente. Per arrivare è possibile prendere un traghetto da Spalato o Hvar che sono ben collegate con l’Italia.